Influencer di Siracusa denunciata/ Su TikTok sfida ‘nastro adesivo’ su naso e bocca

E’ stata denunciata una 48enne influencer di TikTok, originaria di Siracusa, per istigazione al suicidio. La “segnalazione” è arrivata dalla polizia postale di Firenze e in base a quanto riferito dall’agenzia Ansa, la donna sarebbe finita nel mirino degli inquirenti a causa di alcuni video pubblicati sul celebre social cinese, riguardanti delle sfide estreme. In particolare, le forze dell’ordine hanno individuato durante un’azione di normale monitoraggio sul social network di ByteDance, un filmato con un uomo e una donna che si avvolgevano il volto totalmente, compresi anche la bocca e le narici, con del nastro adesivo trasparente, al punto che i due non potevano respirare.

Un video che la polizia ha descritto come “estremamente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni, potendo costituire oggetto di emulazione da parte di minorenni, come purtroppo già accaduto nei recenti fatti di cronaca con sfide analoghe”. Dopo la segnalazione immediata del CNCPO del Servizio Polizia Postale di Roma, TikTok ha rimuovere il video in questione, facendo “pulizia” sul social.

48ENNE INFLUENCER SIRACUSA DENUNCIATA PER VIDEO SU TIKTOK: LA SEGUIVANO IN 731MILA

In seguito, le forze dell’ordine hanno scoperto che l’influencer 48enne di Siracusa aveva pubblicato altri “video sfide” simili, che tra l’altro le hanno anche permesso di ottenere una certa popolarità su TikTok, avendo raggiunto ben 731mila follower di svariate età. Alcuni dei suoi fan erano pronti ad accettare le “challenge” come ad esempio un utente che ha commentato sotto ad un post: “Ciao.. se mi saluti giuro mi lancio dalla finestra”. Proprio per questo i magistrati dell’inchiesta hanno fatto scattare a carico della siciliana un provvedimento urgente di perquisizione, anche informatica, e sequestro degli account social, eseguito dalla polizia postale di Catania. La denuncia giunge a pochi giorni dalla tragica morte della bambina di 10 anni di Palermo, suicidatasi durante la “sfida del soffocamento” sempre su TikTok, e nelle ultime ore si sta indagando anche sul decesso di un bambino di 9 anni morto impiccatosi a Bari lo scorso 25 gennaio.



