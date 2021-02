INFLUENCER FINISCE GEL PER CAPELLI E USA COLLA SPRAY/ Incubo, costretta a operazione

Ha finito il gel per i capelli e ha pensato bene di usare la colla spray: Tessica Brown, influencer 40enne della Louisiana, per questa mossa è finita dritta in ospedale. Come si è consolata? Con un video della sua esperienza che è diventato virale, milioni visualizzazioni su Instagram per raccontare una storia a dir poco incredibile. Dando conto delle vicissitudini pilifere del suo cuoio capelluto, Tessica Brown ha detto di aver usato la colla spray Gorilla Glue sulla sua lunga coda di cavallo. Il motivo? Ovvio: aveva momentaneamente finito il gel per capelli. E dire che l’influencer, come ha precisato, si era premurata di utilizzarne sui capelli “giusto un pizzico”: quel tanto che bastava, secondo lei, a fissare la capigliatura desiderata e a sopperire alla carenza di gel. Non lo avesse mai fatto…

FINISCE GEL PER I CAPELLI E USA COLLA SPRAY

In un’intervista ad Enterteinement Tonight, Tessica ha detto di aver usato la colla spray perché andava di fretta, era sovrappensiero, convinta che una volta tornata a casa se la sarebbe tolta senza problemi. Nel video poi pubblicato su Instagram, la Brown prova a lavarsi i capelli con uno shampoo che non solo non penetra nei capelli, ma resta in superficie al punto da poter essere raccolto ancora integro con un asciugamano. A quel punto il web si era già mosso per dare aiuto, come la ragazza aveva chiesto mettendosi in mostra sui social. La vicenda è diventata virale al punto che anche l’azienda della colla spray, la Gorilla Glue, si è sentita in dovere di intervenire con un comunicato: “Ci dispiace molto per questo inconveniente, ma questo prodotto non è indicato per l’uso nei e sui capelli. Sull’etichetta appare la scritta non ingoiare, non mettere negli occhi, sulla pelle o sui capi d’abbigliamento“. Tra insulti e offese, sono stati tanti gli utenti che invece hanno dato consigli a Tessica su come risolvere la situazione. L’ultima spiaggia, però, è stata un intervento chirurgico: il direttore di MiKO Plastic Surgery, dottor Michael Obeng, si è offerto di eseguire l’operazione per liberare i suoi capelli dalla colla, del valore di 12.500 dollari, gratuitamente. La 40enne, mamma di 5 figli, adesso è finalmente libera. Il chirurgo ha detto alla CBS di Los Angeles: “Tessica sta bene. È sveglia. I parrucchieri le stanno facendo i capelli“.



