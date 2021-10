Influencer Jayne Rivera fa foto davanti alla bara del padre/ Followers: “Vergogna!”

Bufera sull’influencer Jayne Rivera, 20 anni, che ha posato con alcune foto davanti alla bara del padre, ricevendo insulti da parte dei followers. “Che cos’è? Un servizio fotografico delle pompe funebri? Vergogna”, ha scritto un follower, mentre in molti hanno anche smesso di seguirla. Nel post, l’influencer aveva scritto: “Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita”.

Jayne Rivera ha dichiarato a Nbc News in un’intervista che “comprende le reazioni negative”, ma si è anche difesa dalle accuse, sottolineando come le foto siano state scattate con le migliori intenzioni e che suo padre “avrebbe approvato se fosse stato ancora vivo“.

INFLUENCER JAYNE RIVERA FA FOTO DAVANTI A BARA DEL PADRE: QUALCUNO LA DIFENDE

Qualcuno ha anche difeso l’influencer ventenne Jayne Rivera che ha posato in foto davanti alla bara del padre, ricevendo insulti da parte dei followers. Un utente su Twitter ha scritto: “Non è quello che avrei fatto, anche se il dolore è una cosa strana”. Un altro ha riflettuto: “Forse criticare questa ragazza il giorno del funerale di suo padre è una cosa che si potrebbe scegliere di non fare.”

Jayne Rivera è un’influencer seguita da 85mila follower su Instagram e quasi 308mila su TikTok. Tra balletti, viaggi e moda, l’influencer statunitense ha raccolto 2.8 milioni di ‘mi piace’ sulla piattaforma dedicata ai giovanissimi.

