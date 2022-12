Influencer non parla più coi parenti: “Non sono famosi”/ Larz: “Bloccati sui social”

Sta suscitando parecchio scalpore la vicenda di un influencer di nome Larz, 23 anni, che ha scelto di non parlare più con la propria famiglia perché non è famosa. Il giovane vanta 400mila follower su Instagram e ha rivelato ai microfoni del programma radiofonico australiano “Kyle and Jackie O” di aver smesso di dialogare con la sua famiglia non appena il suo profilo ha iniziato a crescere: “Sono più famoso di tutti e non parlo con chi non lo è, a meno che non abbia il mio stesso numero di follower“, ha affermato al cospetto dei conduttori Kyle Sandilands e Jackie ‘O’ Henderson.

A quel punto, come riferito dal “Daily Mail”, Henderson ha chiesto a Larz se si senta mai solo dopo aver escluso i suoi cari dalla sua vita e lui ha risposto che “i miei amici famosi sono una compagnia migliore. A volte mi mancano, ma posso parlare con Cardi B o con qualcuno di simile”. Ha anche rivelato di avere nove fratelli, ma di averli bloccati tutti sui social media e che non li sbloccherà finché non aumenteranno significativamente il loro numero di follower.

LARZ, L’INFLUENCER CHE NON PARLA PIÙ CON LA FAMIGLIA PERCHÉ “NON È FAMOSA”

Larz, ha sottolineato il “Daily Mail”, era già salito agli “onori” delle cronache nel 2020, quando era stato ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus e a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione di un video nel quale lo si vedeva leccare la tazza del wc per una challenge TikTok. All’epoca, il conduttore di “Good Morning Britain”, Piers Morgan, si scagliò pubblicamente contro Larz, affermando che l’aver contratto il virus era una sorta di “karma”.

Non è tutto: ancora il tabloid d’Oltremanica ha rivelato che Larz era apparso nella trasmissione “Dr Phil” con un altro influencer, Bameron Kall, e i due avevano rivelato di avere leccato vaschette di gelato e sputato il collutorio nella bottiglia in video divenuti virali. Anche in quella circostanza, peraltro, Larz parò dei ponti tagliati con i suoi parenti: “Non parlo con la mia famiglia. Sono irrilevanti. Nessuno di loro ha follower. Se avessero dei follower o fossero ricchi, probabilmente parlerei di nuovo con loro. Ho un sacco di soldi, grazie ai miei contratti di sponsorizzazione”.











