Influencer si converte al cattolicesimo/ Fan stupiti, “ispirato da Nuovo Testamento”

Un popolare influencer evangelico ha stupito i suoi follower annunciando di essersi convertito al cattolicesimo. Un evento improvviso che ha spiazzato i suoi fan e su cui non ha ancora voluto fornire ulteriori dettagli. Santiago Alarcón è l’influencer proprietario del canale evangelico Rincón Apologético, che viene visitato da più di 19 milioni di persone e che è un punto di riferimento per molti follower. Poi l’annuncio improvviso di ieri, martedì 18 ottobre, che ha lasciato a bocca aperta le persone che lo seguivano da tanto tempo per i suoi contenuti.

Secondo quanto ha spiegato l’influencer, la sua conversione dalla fede evangelica a quella cattolica non è stata dettata dal sentimento e neanche da una maggiore attrazione per una delle due fedi. Si è infatti convertito grazie alla convinzione. In particolare, tra le ragioni che l’hanno portato ad abbandonare la fede evangelica c’è l’Eucarestia e i miracoli eucaristici, ma ha anticipato anche che un ruolo importante è stato giocato anche dall’ispirazione data dal Nuovo Testamento e dall’autorità detenuta dalla Chiesa. I dettagli però non sono ancora stati resi noti in questo primo video e l’influencer potrebbe decidere di registrare ulteriori video per spiegare ai suoi fan che cosa sia successo e quali riflessioni lo abbiano portato ad abbracciare il cattolicesimo.

Influencer si converte al cattolicesimo, follower in subbuglio

L’influencer spagnolo ha annunciato di essersi convertito al cattolicesimo, abbandonando la fede evangelica, ma senza rilasciare ulteriori dettagli. Ha anche spiegato ai suoi fan che per il momento non intende rilasciare interviste, ma che si occuperà al più presto di approfondire le sue motivazioni senza però intenzione di creare dibattiti né polemiche. Il suo è dunque stato un annuncio pacato ma fermo nel voler abbracciare il cattolicesimo, senza voler creare scompiglio tra le persone che lo seguono.

Le differenze tra cattolicesimo ed evangelismo sono numerose. Per esempio, la fede evangelica non riconosce altra catechesi ufficiale oltre alla Bibbia, mentre il cattolicesimo trae le proprie dottrine anche dalla tradizione, dagli insegnamenti della Chiesa impartiti dai pontefici. La fede evangelica inoltre non prevede la figura dei preti e delle suore, così come non riconosce l’obbligo del celibato.

