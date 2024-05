Influencer Siu, il marito: “Mi manca mia moglie…”/ La mamma di lui: “Credo nella sua innocenza”

Storie Italiane torna a trattare, anche nell’ultima puntata della stagione, il caso della giovane influencer Siu. Olga Mascolo, inviata del programma di Rai Uno, è riuscita a parlare con Jonathan Maldonato, marito di Siu che è stato scarcerato con tanto di braccialetto e che al momento si trova a casa dei genitori: “Lo abbiamo visto, lui ha l’obbligo di firmare in questura a Biella. Ieri l’abbiamo incrociato proprio mentre andava a firmare, era con la madre, è stato in questura un’oretta ha firmato, e all’uscita abbiamo provato a fargli delle domande ma si è rifiutato di rispondere, gli abbiamo chiesto se gli manca Siu, se gli manca non essere in ospedale con lei, visto che lui si ritene innocente, ha detto che gli manca la moglie”.

Olga Mascolo ha poi parlato di alcune novità: “Ieri ci siamo lasciati parlando dell’inquinamento delle prove perchè quando viene fermato Jonathan 22 maggio dopo l’interrogatorio vi era anche il dubbio che lui fosse entrato in casa alla luce anche di una foto che mostra il cappotto spostato”.

INFLUENCER SIU, CHIARITO IL MISTERO DEL CAPPOTTO?

E ancora: “Lui nell’ordinanza del gip ha detto che quel lunedì mattina, dalle 11:00 alle 11:50 è venuto qui in compagnia del fratello, ha parcheggiato vicino a casa, e si è incontrato con l’ex proprietario della sua abitazione che curava il loro giardino, questo signore li aiutava. Abbiamo chiesto conferme allo stesso proprietario di casa, ed è stato confermato questo incontro”.

In ogni caso sono ancora in corso le indagini inerenti il caso dell‘influencer Siu per ulteriori dettagli. Olga Mascolo ha precisato che l’avvocato di Jonathan Maldonato ha spiegato che sono entrati dei volontari in casa per prendersi cura dei gatti, di conseguenza non è da escludere che possa essere stato spostato da loro il famoso cappotto. La mamma di Jonathan, intanto, si dice convinta dell’innocenza del figlio: “Stiamo pregando che emerga la verità, sono fiducioso nel lavoro degli inquirenti a Siu auguro tutto il bene possibile come alla mia famiglia, è la mamma di mio nipote e la moglie di mio figlio”.

INFLUENCER SIU, LE PAROLE DELLA MAMMA DI JONATHAN MALDONATO

Sull’intercettazione telefonica la mamma di Jonathan precisa: “Chiedete all’avvocato di questo”, e ancora: “E’ stato un trauma per lui, è stato uno choc, è molto preoccupato per la salute della moglie ed è anche preoccupato per le figlie”, quindi conclude in maniera sibillina: “Ogni tanto c’è qualche femminicidio al contrario, ci sono tutte queste leggi sul femminicidio…”.

Eleonora Daniele replica duramente: “Sono parole incommentabili queste, non diciamo nulla sul fatto che creda nell’innocenza del figlio ma dimentica che si sono stati episodi di violenza e c’è stata anche una denuncia che lei ha ritirato per paura e questi leggi sul femminicido cara signora, meno male che ci sono e che oggi si può denunciare un uomo che ti picchia e che è violento, non sappiamo cosa sia successo quel giorno ma noi parliamo del prima, dei controlli, dell’ossessione e dello stalking compiuto verso questa ragazza”.

