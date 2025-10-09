A La vita in diretta il caso dell'influencer Siu: il marito è accusato di tentato omicidio ma la madre dello stesso si dice certa della sua innocenza

A La vita in diretta si torna sul caso dell’influencer Siu, che l’anno scorso finì in ospedale a seguito di un misterioso incidente casalingo: subito sorsero dei sospetti verso Jonathan Maldonado, il compagno della ragazza, e anche gli inquirenti credono che sia stato lui ad averla aggredita.

Il ragazzo è stato infatti accusato di tentato omicidio, così come sostenuto dalla procura di Biella, che crede che l’uomo fosse molto geloso per la visibilità della compagna (che ha un certo seguito su Instagram). Jonathan Maldonado è anche accusato di maltrattamenti in famiglia e violazione dei sigilli, per essere rientrato nella sua abitazione dopo il sequestro.

La vicenda risale al maggio dell’anno scorso, 2024, quando l’influencer Siu venne soccorsa con una grave ferita al petto: dopo l’arrivo in ospedale la ragazza cadde in coma, ma fortunatamente riuscì a salvarsi. Ora, dopo un anno e mezzo di indagine, sono state formulate le accuse nei confronti del compagno di Siu, nonché padre delle loro due figlie, e di conseguenza si attende il rinvio a giudizio.

INFLUENCER SIU, PARLA LA MAMMA DI JONATHAN MALDONADO

La madre, la signora Maria, continua comunque a difendere il figlio, convinta che non abbia commesso alcun reato: “Sono sicura che non ha fatto niente di ciò di cui l’accusano e spero per lui, per Siu e principalmente per le bambine che la verità emerga attraverso le indagini della procura”.

Quindi ha proseguito: “Jonathan vive con me, emotivamente non sta molto bene, è molto preoccupato per le bimbe; ha un po’ di serenità perché il tribunale gli ha concesso di portarle a casa della sorella un fine settimana sì e uno no. Stanno insieme, giocano e cercano di passare il tempo nel miglior modo possibile. Le bimbe sono piccole e hanno bisogno di avere serenità”.



INFLUENCER SIU, ACCUSATO IL MARITO JONATHAN MALDONADO, LA MAMMA: “NON L’HO INCONTRATA…”

Su Siu la mamma di Jonathan Maldonado ha spiegato: “Non abbiamo avuto modo di incontrarla, non l’abbiamo mai vista e non sappiamo di preciso come stia. Dicono che, come salute, stia bene; altro non so. Spero che anche lei si preoccupi del benessere delle bimbe e dica la verità, perché mio figlio è stato vittima di una grave ingiustizia in questa vicenda. Non ho mai avuto dubbi su di lui – ha concluso – l’ho cresciuto io e gli ho insegnato a rispettare le leggi. So come si comportava in casa: tanto amore verso le figlie”.

Eppure, gli inquirenti biellesi la pensano diversamente, quasi certi che la ferita – che Siu aveva rivelato di essersi provocata cadendo – sia stata invece causata dallo stesso Jonathan Maldonado, forse con un corpo contundente che non è mai stato ritrovato nella loro abitazione di Chiavazza. Dal suo canto, l’indagato ha sempre spiegato che fosse stata la moglie a ferirsi, un gesto di autolesionismo: vedremo cosa emergerà da un eventuale processo.