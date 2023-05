Influencer spagnola mangia il proprio ginocchio/ Paula Gonu nel caos

Shock in Spagna, dove un’influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram, ha annunciato sui social di aver cucinato un piatto alquanto particolare: una parte della sua cartilagine al sugo. Tante le critiche da parte dei follower, sfociate in accuse di autocannibalismo. La nota influencer, Paula Gonu, ha infatti deciso di raccontare la sua esperienza in un podcast. Tutto è cominciato in seguito ad un infortunio: da lì, i medici hanno stabilito che fosse necessario operare la donna, rimuovendole una parte della cartilagine.

Dopo l’intervento, i medici avrebbero chiesto alla ragazza se desiderasse conservare la cartilagine rimossa e lei avrebbe risposto di sì, riportando a casa un pezzo del suo ginocchio. La ragazza, a una settimana dall’operazione, ha avuto un’assurda idea culinaria: mangiare la sua cartilagine del menisco con la pasta. La parte di ginocchio era ben conservata nell’alcol.

La proposta di Paula Gonu al fidanzato

Nel podcast, Paula Gonu ha spiegato di aver proposto il bizzarro piatto al fidanzato: “Gli ho detto che volevo mangiare la mia cartilagine perché faceva parte di me, e dovevo rimetterla nel mio corpo”. Da qui, l’idea di preparare una piatto di spaghetti col ragù alla bolognese, con la sua cartilagine al posto della carne animale: “Ho fatto degli spaghetti alla bolognese, l’ho messa dentro e l’abbiamo mangiata”, ha spiegato l’influncer.

La ragazza è stata attaccata dai follower che l’hanno accusata di cannibalismo. Lei si è difesa adducendo come spiegazione il fatto che le persone mangino senza problemi la carne di altri animali. Dunque, a suo dire, anche mangiare cartilagine umana dovrebbe essere una cosa normale, come lo è stato per lei. Paula Gonu avrebbe preso la decisione di mangiare una parte del suo ginocchio perché, essendo parte di lei, le sarebbe sembrato reintrodurla nel suo corpo, assimilandola come un qualsiasi cibo.

