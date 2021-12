Influencer vende le proprie flatulenze e guadagna 50k dollari/ 1.300 euro a barattolo

Decisamente curiosa la vicenda con protagonista Stephanie Matto, un’influencer e showgirl americana, che ha guadagnato ben 50mila dollari in una sola settimana… vendendo le sue flatulenze. Proprio così, grazie ai peti racchiusi poi in un barattolo, e successivamente venduti ai suoi follower (conta circa 278mila seguaci su Instagram), è riuscita a guadagnare un sacco di soldi, come raccontato dalla stessa Stephanie.

Ogni barattolino costa all’incirca 1.300 euro, e per arrivare alla cifra di cui sopra significa che ne sono stati venduti almeno 45: “Che settimana pazzesca è stata – ha commentato la giovane, dopo i 50mila dollari ottenuti in soli sette giorni – prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!”. Viste le molteplici richieste, Stephanie ha iniziato ad aumentare la produzione di peti e flatulenze, ingerendo cibi che causano meteorismo, quindi iper-proteici, ma anche tanti fagioli, che tipicamente provocano delle “eruzioni gassose”.

VENDE FLATULENZE E GUADAGNA 50MILA DOLLARI: COME STEPHANIE MATTO ANCHE EMMA MARTIN

Un regime alimentare che però, stando a TMZ, noto portale di gossip a stelle e strisce, ha rischiato di far finire in ospedale la stessa Stephanie Matto, per un eccesso di consumo di barrette di fibre. In ogni caso, non si tratta dell’unica influencer che ha deciso di guadagnare soldi attraverso le proprie flatulenze visto che il Daily Mail, uno dei tabloid britannici più letti, ha spiegato che qualche tempo fa anche Emma Martin, una signora di 48 anni molto famosa online, ha iniziato a guadagnare dei soldi pubblicando dei video in cui emette delle flatulenze molto rumorose.

I filmati sono stati pubblicati tutti sulla piattaforma Only Fans, molto utilizzata da chi vuole guadagnare attraverso pose o video un po’ piccanti, e inviati in privato al costo di 7 dollari per ogni minuto di video. Il mondo di internet è caratterizzato da numerose stranezze ma probabilmente queste ultime due non le avevamo mai sentito.



