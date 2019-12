Influenza 2019/ Sintomi, rimedi e quanto dura: “Meno casi ma sarà più aggressiva”

Anche quest’anno è giunto il periodo dell’influenza. Per la stagione autunno-inverno 2019-2020, saranno milioni gli italiani che finiranno a letto a causa di raffreddore, mal di testa, senso generale di spossatezza, e ovviamente febbre. Stando agli esperti, l’influenza di questa stagione sarà comunque meno diffusa rispetto a quella passata, ma avrà degli effetti più gravi. “Quella scorsa è stata tra le due peggiori degli ultimi anni per numeri di casi – le parole di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano, riportate dal Messaggero – quest’anno le prime previsioni che si possono fare, soprattutto sulla base dell’andamento dell’epidemia nell’emisfero australe, sono per una stagione con meno casi ma più aggressivi, data la presenza dei virus A che di solito danno più complicazioni”. In base alle stime, sotto Natale ci sarà il picco dell’influenza 2019, di conseguenza saranno molti coloro che passeranno le vacanze a letto, e non a scartare i regali.

INFLUENZA 2019, SINTOMI E RIMEDI: LE RACCOMANDAZIONI

I sintomi dell’influenza dovrebbero essere più o meno gli stessi di sempre, a cominciare dalla febbre, che dovrebbe salire oltre i 38.5 gradi (ma in alcuni casi potrebbe essere addirittura assente o molto bassa). Mal di testa, malessere generale, mancanza di appetito, mal di gola, vomito, diarrea, brividi di freddo, tosse, naso chiuso e dolori muscolari. Le raccomandazioni per una giusta guarigione? Non prendere freddo, riposo senza fare sforzi, assunzione di vitamine, e in caso di febbre molto alta assumere i farmaci adeguati, ma sempre dopo aver consultato il medico. Gli esperti raccomandano inoltre di vaccinarsi, un appello rivolto soprattutto alle donne in gravidanza, visto che il ministero della salute ha ricordato che coloro che sono in attesa possono subire delle complicazioni, essendo meno immuni ai virus, che potrebbero poi andare ad intaccare anche il futuro nascituro. Stando agli ultimi dati forniti dal report Influnet, al momento le persone colpite da influenza sono 152mila, per 2,52 casi ogni mille assistiti, dati che confermano un’intensificazione del virus influenzale. Le regioni più colpite risultano essere Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento e Abruzzo.

