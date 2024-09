USA, APPROVATO FLUMIST: VACCINO INFLUENZA

È disponibile il primo vaccino fai da te contro l’influenza, ma negli Stati Uniti: è stato approvato dalla Food and Drug Administration, che ha ampliato l’approvazione del FluMist di AstraZeneca. Il vaccino che si somministra con spray nasale sarà destinato a persone fino a 49 anni dall’autunno del 2025. Si tratta di una novità importante, perché sarà il primo vaccino antinfluenzale che non richiede l’intervento di un operatore sanitario per la somministrazione e sarà fornito direttamente ai consumatori per uso domestico.

Il farmaco, che contiene versioni indebolite di ceppi influenzali, in questione è senza aghi, non richiede di recarsi nello studio del proprio medico curante o in farmacia: si spruzza direttamente nel naso o farselo spruzzare da altri, purché siano maggiorenni. Chi non dovrebbe riceverlo è colui che soffre di una grave allergia alle uova o ad altri ingredienti del vaccino, chiunque abbia avuto reazioni pericolose per la vita a vaccini antinfluenzali, bambini o adolescenti che assumono aspirina o prodotti contenenti aspirina. Questo spray viene considerato dagli esperti vantaggioso perché è conveniente, flessibile e accessibile.

Ravi Jhaveri, esperto di malattie infettive della Northwestern University, ha evidenziato che “ulteriori strumenti per aumentare l’accesso alle vaccinazioni, riducendo al contempo le disparità, sono fondamentali“, visto che questa patologia “ogni anno rappresenta un onere significativo per le persone, la società e i sistemi sanitari“.

COME FUNZIONA IL VACCINO DI ASTRAZENECA

L’US Food and Drug Administration avevano approvato per la prima volta il vaccino antinfluenzale per la prima volta nel 2003 per persone tra i 5 e i 49 anni, estendendo poi l’approvazione anche ai bambini di 2 anni. Finora però serviva l’intervento di un operatorio sanitario, mentre ora si può effettuare la somministrazione in farmacia o autosomministrarselo, in alternativa lo si può ricevere da un over 18. In ogni caso serve una prescrizione medica. L’accordo prevede che la farmacia online determinerà l’idoneità del paziente, scriverà la prescrizione e lo spedirà direttamente a casa del paziente.

Stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore, è molto probabile che questo farmaco arrivi in Europa. Per quanto riguarda l’Italia, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha già autorizzato un vaccino simile ma per i ragazzi fino a 18 anni. Per quanto concerne i possibili effetti collaterali, la Fda segnala che è stata registrata febbre nei bambini tra 2 e 6 anni, congestione nasale tra i 2 e i 49 anni, mal di gola tra i 18 e i 49 anni.

Ordinarlo è facile: quando si effettua l’ordine online, si compila un breve questionario medico, si forniscono informazioni sull’assicurazione, si seleziona una data di consegna e si effettua il pagamento della spedizione. Un farmacista esamina le informazioni fornite per assicurarsi che FluMist sia adatto alle persone per le quali viene ordinato e poi viene spedito a casa vostra, pronto per essere somministrato.