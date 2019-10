Influenza, virus già aggressivo/ Grave un 50enne a Udine: il ‘nodo’ vaccino

Una degenza durata ben venti giorni, quella che ha subito un uomo di 50 anni di Udine, colpito a settembre da semplice influenza. Nessun’altra patologia, ma le conseguenze batteriche hanno obbligato i medici a intubarlo per oltre due settimane. Adesso sta bene, ma secondo la Società italiana di terapia antinfettiva, è la dimostrazione che il virus influenzale che come ogni anno in questo periodo comincia a colpire è più aggressivo e con complicazioni anche in persone sane. Non solo gli anziani e i bambini come sempre, dunque. La Società raccomanda quindi l’importanza della vaccinazione antinfluenzale universale per tutti.

INFLUENZA, VACCINO UNIVERSALE

“Se questi sono i segnali, con una prima diagnosi già alla fine di settembre, e se si ripeterà lo scenario registrato in Australia e altre parti del mondo, andremo incontro a una stagione influenzale particolarmente aggressiva, con circolazione di virus influenzali molto diversi: H3N2, come nel caso in questione, H1N1,virus B”, ha spiegato Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive presso l’Ospedale San Martino di Genova e Presidente della Società italiana di terapia antinfettiva. Non esiste dunque, ha ribadito, “categoria di soggetti risparmiata dalle potenziali complicanze dell’influenza”. Meno di un italiano su quattro invece si vaccina contro l’influenza, vaccino che, lo ricordiamo, è gratuito per le categorie a rischio (persone con più di 65 anni e bambini sotto ai 2 anni e persone immunodepresse) mentre costa 15 euro per tutti gli altri.

