Informativa Speranza, diretta video Camera/ Piano vaccini: i casi AstraZeneca-J&J

È cominciata alle ore 12 l’informativa urgente alla Camera del Ministro della Salute Roberto Speranza sul piano dei vaccini anti-Covid aggiornato dopo le ultime vicissitudini, tanto sul fronte AstraZeneca, quanto su Johnson & Johnson. Nelle ore convulse in cui Regioni e Governo si ritrovano a discutere delle riaperture del Paese dopo due mesi di semi-lockdown (solo zone rosse o arancioni), l’imperativo del Ministro della Sanità è quello di ipotizzare un allentamento delle misure solo a fronte del piano vaccinale in piena corsa.

Sondaggi politici/ Fiducia in Draghi scende al 52,7%. Boom Giorgetti: è al 40,1%

Il piano studiato ricalca quello disegnato l’anno scorso ma aggiornato con il fondamentale criterio della vaccinazione come parametro da considerare per valutare le riaperture. Di questo e di molto altro, sempre riferito alle novità sui vaccini, il Ministro Speranza illustrerà ai deputati con il collegamento da seguire in diretta video streaming sul canale satellitare CameraTv, sui social del Ministero della Salute e sul canale YouTube di Montecitorio.

Riaperture aprile-maggio, piano Regioni/ Ristoranti, coprifuoco, spostamenti

PIANO VACCINI AGGIORNATO, LE NOVITÀ

Fino ad oggi, sono 17.130.760 le dosi totali di vaccino consegnate alle regioni, secondo il dato del sito ufficiale del Governo: di questi, 14 milioni le somministrazioni totali effettuate (13.927.650) delle quali poco meno di 10 milioni (9.788.805) di prime dosi (16,41% della popolazione) e 4.138.845 persone vaccinate anche con il richiamo (6,94%). La suddivisione nei diversi vaccini vede: 11.814.660 sono le dosi di Pfizer/BioNTech distribuite, 1.320.400 Moderna, 3.995.700 AstraZeneca, mentre di J&J il contatore è ancora sullo zero, in quanto ancora ferme a Pratica di Mare le prime 184mila dosi giunte in Italia nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno bloccato il siero per problemi simili al vaccino AstraZeneca (rari casi di trombosi). Di questo tratterà in sostanza il Ministro della Salute Roberto Speranza nella sua informativa urgente: lo stop per tutti i cittadini sotto i 60 anni nel caso del siero anglo-svedese, il probabile stop invece che si appresta ad uscire dalle raccomandazioni Ema-Aifa nei prossimi giorni, qualora dagli Stati Uniti si confermi la sospensione del vaccino J&J per gli under-60. «L’organizzazione c’è, la macchina è stata messa a punto. E con le dosi in arrivo sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi e riusciremo a riaprire il Paese», ha ribadito questa mattina il commissario all’emergenza Figliuolo, a margine della visita al Centro Vaccinale allestito dalla Fondazione Ferrero. Ieri sono giunti altre 670mila dosi di Pfizer in Italia il che garantisce un parziale “respiro” essendo stato bloccata per il momento la commercializzazione del vaccino Johnson & Johnson: dall’Europa infine, i nuovi acquisti di Pfizer e Moderna per il prossimo biennio pone un tema importante su che fine farà il piano vaccini nazionale per questo 2021, con i vaccini a vettore “classico” (Az e J&J) che vengono riservati solo agli over-60, generando non pochi problemi di forniture per quanto riguarda i più giovani in vista dell’estate.

DECRETO IMPRESE/ 40 mld da gestire (bene) e la sfida di Draghi al partito delle chiusure





© RIPRODUZIONE RISERVATA