Informativa Speranza video Senato/ “Presto nuovo Dpcm e tutti verbali Cts pubblicati”

«Rispetto alla precedente informativa il quadro epidemiologico europeo è significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi»: così il Ministro della Salute Roberto Speranza nella sua informativa al Senato sull’emergenza Covid-19 aggiorna lo stato attuale della situazione in Italia della pandemia da coronavirus. Annuncia come a breve arriverà un nuovo Dpcm – il precedente del 7 agosto ha come scadenza il 7 settembre – e non avrà grosse differenze, se non per le nuove regole aggiornate su scuola, trasporto pubblico locale e discoteche: «Ho più volte teso la mano ai nostri ragazzi. Lungi da noi ogni forma di demonizzazione, ma dobbiamo chiedere loro di darci una mano. Continuano a essere uno strumento di diffusione del virus, i genitori e i nonni pagherebbero un prezzo molto più significativo. Bisogna ricordarsi i tre pilastri della lotta al virus: mascherine, distanziamento e igiene», sottolinea ancora il Ministro della Sanità ribadendo come l’intero Governo ha come priorità assoluta «la riapertura di tutte le scuole a settembre, la ripartenza in sicurezza è il nostro obiettivo principale».

SPERANZA “TUTTI VERBALI CTS SARANNO PUBBLICATI”

Il Ministro Speranza nella sua informativa presenta le linee guida della scuola e del trasporto locale approntate dal Comitato Tecnico Scientifico negli scorsi giorni e confermati da Governo, Regioni ed Enti Locali: in più, l’esponente Leu ribadisce la richiesta ai Paesi esteri di una maggiore «reciprocità nei controlli» per ridurre contagi e focolai da Covid-19. «Voglio rendere nota la nostra proposta che porterò a Bruxelles perché quando assumiamo una misura di maggiore controllo, non compiamo mai un atto ostile verso un altro Stato. La nostra proposta è che si possa costruire un meccanismo di reciprocità, per togliere dal tavolo questo dubbio di ostilità», ricalca Speranza nell’informativa al Senato, la quale si ripeterà domani mattina alla Camera a partire dalle ore 9.30. Al termine del suo discorso a Palazzo Madama, in attesa delle repliche di opposizione e maggioranza, Speranza annuncia «Nel prossimo Dpcm confermerà l’impianto generale del 7 agosto scorso, stiamo lavorando a qualche passo avanti riguardo alla richiesta di riconoscimento di coppie bi-nazionali, abbiamo trovato una soluzione e ci sarà dentro il prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». Non solo, conclude il Ministro della Salute, «a breve saranno pubblicati tutti i verbali del Cts, la linea è quella della massima trasparenza: stiamo lavorando affinché possano essere tutti resi pubblicati».





