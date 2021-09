Infortuni Italia, out Immobile e Zaniolo/ Con la Lituania mancherà anche Insigne

Il c.t. azzurro Roberto Mancini avrà le scelte obbligate nel match contro la Lituania, valido per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. La situazione infortuni per l’Italia, infatti, è preoccupante: out per problemi fisici Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo. Assente, inoltre, sarà anche Lorenzo Insigne. L’attaccante è dovuto rientrare a Napoli nelle scorse ore.

Le brutte notizie sono arrivate a seguito della consueta conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia del match. I due infortunati non erano scesi in campo nel corso dell’allenamento odierno e lo staff medico della Nazionale italiana ha confermato che non potranno essere in campo nell’impegno di domani. Nicolò Zaniolo non è riuscito a recuperare dopo la botta subita in occasione della gara contro la Svizzera, mentre Ciro Immobile ha accusato un affaticamento muscolare. In entrambi i casi non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma l’esterno della Roma e il centravanti della Lazio saranno costretti a saltare l’importante turno.

Infortuni Italia, out Immobile e Zaniolo: la lista si allunga

La lista dei giocatori dell’Italia colpiti da infortuni si allunga dunque con i nomi di Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo. Già nei giorni scorsi anche l’attaccante Andrea Belotti, il portiere Alex Meret ed il difensore Gianluca Mancini avevano lasciato il ritiro a causa di problemi fisici. Adesso al c.t. azzurro Roberto Mancini toccherà schiarirsi le idee in vista dell’impegno contro la Lituania.

In conferenza stampa, il tecnico della Nazionale italiana, quest’oggi ha rivelato di stare valutando alcune ipotesi per quanto concerne gli undici che partiranno titolari nel match valido per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Uno tra coloro che potrebbero approfittare delle assenze dei compagni per scendere in campo dal 1′ è Federico Bernardeschi. “Può giocare, è fresco”, ha detto Roberto Mancini. Inoltre, dall’infermeria arriva una buona notizia: Federico Sensi ha recuperato. “Ha avuto un problema a inizio settimana e l’avevamo messo un po’ in disparte, ma ora sta bene”, ha chiarito il c.t.

