Novità per gli infortuni Juventus, Vlahovic e Gatti si sono operati. Diversi mesi di stop per entrambi

Infortuni Juventus, l’operazione e i tempi di recupero di Vlahovic

In pochi giorni i bianconeri hanno subito due perdite importanti per la stagione e per il gioco di Luciano Spalletti che dopo esami approfonditi si sono rivelate essere più pesanti del previsto visto che costringeranno il tecnico toscano a doversi privare di loro per un periodo più lungo di quello sperato. Gli infortuni Juventus di Vlahovic e Gatti poi si uniscono a quello già presente di Bremer che ha intaccato e non poco la fase difensiva della squadra piemontese portandola da una delle migliori nelle prime giornate a una di quelle più facili da colpire in quelle successive.

Entrambi i giocatori bianconeri hanno deciso di sottoporsi ad un’operazione per risolvere il loro problema e cercare di rientrare in campo il prima possibile, in particolare Vlahovic si opererà questo pomeriggio alla Mayo Clinic di Londra, scartando l’ipotesi di una terapia conservativa per il recupero. Dopo il termine dell’intervento potremo sapere con certezza i tempi di recupero che però senza dubbio non potranno essere sotto i tre mesi, l’attaccante serbo quindi nel migliore dei casi tornerà per marzo, quando potrebbe essere un calciatore della Juventus o aver già scelto una nuova destinazione per il prossimo anno.

Infortuni Juventus, operazione e tempi di recupero di Gatti

Il secondo degli infortuni Juventus invece è meno grave visto che obbligherà Gatti a rimanere fuori dal campo solamente per un mese, il difensore ha scelto in comune accordo con la società di operarsi immediatamente così da poter iniziare il prima possibile il periodo di riabilitazione. L’ex Frosinone ha deciso di volare fino a Nantes per essere operato dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, l’intervento è già stato realizzato e ha dato esito positivo, permettendo al giocatore e al club di iniziare a stabilire il periodo di recupero e le modalità.

Nel frattempo Spalletti deve pensare a delle contromisure per le loro assenze, per l’attacco dovrebbe essere facile visto che il tecnico potrà fare affidamento su uno tra David e Openda o potrà scegliere di schierare Yildiz come falso nove, in un tridente veloce e tecnico insieme a Conceiçao e Zhegrova. Per la difesa invece sicuri del posto saranno Kalulu e Kelly che potrebbero essere gli unici titolari in caso di difesa a quattro o che potrebbero unirsi a Cabal o Koopmeiners adattati come braccetti in caso di mantenimento della difesa a 3 anche per i prossimi impegni.