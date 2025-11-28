Gli esami strumentali sugli infortuni Roma di Koné e El Aynaoui non hanno riscontrato alcuna lesione

Infortuni Roma news, gli stop di Manu Koné ed El Aynaoui

Nella serata di ieri la squadra giallorossa di Gasperini è stata impegnata nella sfida di Europa League contro il Midtjylland, squadra sempre difficile da affrontare, l’aver giocato allo Stadio Olimpico però ha sicuramente aiutato visto il grande supporto da parte del pubblico e le condizioni atmosferiche più favorevoli piuttosto che giocare in Danimarca. Tutti i tifosi però si sono spaventati per altri due infortuni Roma che si sono aggiunti ai numerosi che nelle settimane passate hanno colpito il reparto offensivo, e che dalle reazioni dei giocatori in campo sembravano essere gravi.

DIRETTA/ Roma Midtjylland (risultato finale 2-1): El Shaarawy, poi Paulinho! (27 novembre 2025)

Questa volta ad essere stato colpito è il centrocampo visto che nel corso dei 90 minuti sono stati costretti a chiedere il cambio sia il francese Manu Koné che il marocchino Neil El Aynaoui, autore del primo gol con la maglia della Roma che è anche stata la rete che ha permesso il vantaggio. L’ex Borussia Monchengladbach ha avuto un problema alla caviglia che ha preoccupato molto lo staff medico che ha dovuto richiedere il cambio immediato mentre l’ex Lens ha sentito un fastidio al ginocchio, e il tecnico per preservarlo ha deciso di non fargli finire la partita.

Probabili formazioni Roma Midtjylland/ Quote: quanto cambia Gasperini? (Europa League, 27 novembre 2025)

Infortuni Roma news, l’esito degli esami e le possibili soluzioni di Gasperini

Fortunatamente però l’esito degli esami strumentali a cui si sono sottoposti oggi hanno evidenziato che nessuno degli infortuni Roma sia di natura grave, ma che al massimo costringeranno i due centrocampisti a dover saltare l’importante gara di domenica contro il Napoli. Per entrambi infatti i medici avevano paura di una lesione ai legamenti mentre è stata riscontrata solamente una distorsione che riduce notevolmente il periodo di stop a cui dovranno andare incontro e nel quale Gasperini dovrà trovare altri tipi di soluzioni per il cervello della sua squadra.

Video Cremonese Roma (1-3)/ Gol e highlights: Ferguson entra e va a segno! (Serie A, 23 novembre 2025)

Entrambi cercheranno di stringere i denti e di essere presenti nella sfida contro i campioni d’Italia ma se non dovessero farcela l’ex tecnico dell’Atalanta dovrà riuscire a trovare nuove soluzioni, sicuramente un posto nei due di centrocampo lo avrà Cristante, il vero regista della squadra mentre al suo fianco potrebbe venire schierato Pisilli. La partita di domenica però proprio a centrocampo potrebbe vedere il suo campo di battaglia principale motivo per cui Gasperini non è troppo convinto di affidarsi al giovane italiano, al suo posto quindi potrebbe essere abbassato Pellegrini.