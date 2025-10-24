Ecco la lista degli infortuni Serie A più importanti e delle squadre che lottano per lo scudetto

Infortuni Serie A, le assenze del Napoli

Alla vigilia dell’ottava giornata di campionato arrivano altre brutte notizie per allenatori e tifosi per via di alcuni nuovi infortuni che andranno a complicare le scelte di formazioni per partite di grande importanza, si allunga infatti la lista infortuni Serie A con lo stop di Alex Meret che ha subito la frattura del secondo metatarso del piede destro. Conte perde così uno dei giocatori che nella sfida contro l’Inter sarebbe potuto essere schierato da titolare dopo la brutta prestazione di Milinkovic-Savic nella sconfitta di Champions league contro il PSV Eindhoven dove è stato colpevole di alcuni gol.

Le condizioni del numero uno partenopeo sono da valutare ma è probabile che non torni prima del nuovo anno, oltre al portiere poi il tecnico leccese dovrà fare a meno di Rrahmani, Hojlund e Lobotka ancora indisponibili per gli infortuni subiti nella pausa nazionale che lo obbligheranno a dare spazio ad altri interpreti. Chi invece può tirare un sospiro di sollievo è Gian Piero Gasperini che recupera Manu Koné per la partita contro il Sassuolo dopo lo spavento della sfida d’Europa League contro il Viktoria Plzen dove era uscito anticipatamente per un problema muscolare.

Infortuni Serie A, gli indisponibili per Massimiliano Allegri

Insieme ai giocatori del Napoli la lista infortuni Serie A è ricca di giocatori rossoneri visto che Massimiliano Allegri non è ancora riuscito a recuperare nessuno tra Rabiot, Estupinan e Pulisic e dovrà rinunciare anche alla convocazione di Loftus-Cheek, non al meglio anche contro la Fiorentina ma comunque presente in panchina. Assenze pesanti sono anche quelle della Lazio che avrà ancora tra gli indisponibili il suo attaccante titolare Castellanos, il cervello della squadra Rovella e Cancellieri che fino a questo momento aveva avuto un ruolo importante nella squadra di Sarri.

Tra gli infortuni illustri delle altre squadre di Serie A poi c’è sicuramente Thuram che salterà la gara contro il Napoli per poi ritornare regolarmente in gruppo, Yerry Mina del Cagliari che ha recuperato dal problema riscontrato nel ritiro della nazionale colombiana ma che dovrebbe comunque saltare il Verona. Il Como di Fabregas dovrà fare i conti con la squalifica di Jesus Rodriguez e l’infortunio di Addai portando il tecnico spagnolo a provare nuove soluzioni mentre Torino e Parma avranno assenze in difesa dove i granata dovranno fare a meno di Nkounkou, uno dei più positivi delle ultime partite, e i ducali di Valeri e Ndiaye.