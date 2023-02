Infortuni su sci, assicurazione è obbligatoria/ I casi di responsabilità del gestore

I casi di infortuni sulle piste da sci sono sempre più frequenti e da gennaio 2022 a regolamentarli è il D.Lgs. n. 40/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, che presenta al suo interno le “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” che si svolgono di regola sulle “aree sciabili attrezzate”, ovvero impianti sciistici comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento. Esse, come riportato dal Corriere della Sera, prevedono per coloro che sciano in discesa l’obbligatorietà ad avere una assicurazione in corso di validità per la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Gli inadempienti rischiano una sanzione amministrativa, oltre al ritiro dello skipass. La polizza non è necessaria per coloro che praticano sci di fondo, sci-alpinismo, nonché coloro che si servono di racchette da neve.

I gestori dell’impianto, secondo la normativa, sono tenuti a controllare che le persone che ne usufruiscono siano provvisti dell’assicurazione. Nei casi in cui non sia così, loro stessi devono mettere a disposizione, all’atto di acquisto dello skipass, la polizza per la responsabilità civile, così come richiesta dalla legge. Inoltre, è imposto un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi anche per le “aree sciabili attrezzate”, che devono essere messe in sicurezza, soggette a manutenzione e monitorate affinché si possano prevenire ed evitare situazioni di pericolo per gli sciatori. Qualora si verificasse un infortunio, la vittima deve inoltre essere soccorsa e trasportata nei più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.

Infortuni su sci, assicurazione è obbligatoria per gestori e atleti: le norme

Le nuove norme sugli infortuni sulle piste da sci, contenute nel D.Lgs. n. 40/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, non prevedono tuttavia soltanto l’obbligo di essere in possesso di una assicurazione da parte degli sciatori e dei gestori degli impianti. Esse includono infatti anche delle regole di comportamento. Una importante novità consiste nel divieto di sciare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il provvedimento prevede che l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato secondo le stesse modalità previste per il conducente di un veicolo. La differenza, tuttavia, consiste nel fatto che in caso di positività, non si andrà incontro ad una violazione di reato bensì ad una mera sanzione amministrativa.

Per quel che concerne la velocità da mantenere sulle piste, invece, non ci sono delle norme ben definite. Agli sciatori viene chiesto di osservare una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria ed altrui. Il sorpasso è consentito soltanto in presenza di sufficiente spazio e visibilità. In caso di incidenti agli incroci di piste, la valutazione di eventuali responsabilità viene rimessa al singolo episodio. È stata abolito infatti l’obbligo di dare precedenza a destra.











