Infortunio Abraham/ Roma, problemi alla caviglia in Nazionale: Juventus a rischio?

Infortunio per Tammy Abraham, che è uscito per problemi alla caviglia in Nazionale. L’attaccante inglese della Roma era entrato in campo al 76′ minuto di Inghilterra Ungheria, partita non facile per i padroni di casa che sono stati infatti bloccati sul pareggio per 1-1 dai magiari. Per Tammy Abraham la partita è durata solo pochi minuti: al 93′ è stato costretto a lasciare il campo visibilmente zoppicante, tanto da essere accompagnato dallo staff tecnico dell’Inghilterra mentre al suo posto entrava in campo Ollie Watkins dell’Aston Villa.

Totti: “Mio ritiro? La presi male all'inizio”/ “Real Madrid e Milan mi hanno tentato”

All’88’ minuto Tammy Abraham aveva tentato un colpo di testa in torsione su un cross di Shaw, tuttavia quando si è rialzato da terra si è lasciato andare ad una smorfia di dolore. In quel momento dunque è avvenuto l’infortunio di Abraham che adesso tiene in ansia anche la Roma: l’attaccante è rimasto in campo altri quattro minuti nei quali ha provato a resistere, prima di arrendersi e chiedere il cambio. Abraham è rientrato negli spogliatoi tenendo in mano lo scarpino con il calzino della caviglia destra completamente abbassato, accompagnato da un medico dello staff.

Pietro Berardi nuovo CEO della Roma/ Ex Pirelli, sostituisce Guido Fienga

INFORTUNIO ABRAHAM: ROMA IN ANSIA PER LE PROSSIME SFIDE

L’entità dell’infortunio di Abraham verrà valutata nelle prossime ore, la speranza è che la caviglia non si gonfi eccessivamente. Sicuramente la Roma è in ansia dopo avere ricevuto questa sgradevole notizia: mancano solamente quattro giorni alla partita con la Juventus, che ovviamente è a forte rischio per Tammy Abraham. Se poi il problema si rivelasse più serio, ricordiamo che prima della successiva sosta ci saranno anche le sfide con Napoli, Cagliari e Milan ed infine Venezia, oltre al doppio match di Conference League con il Bodo.

DIRETTA/ Roma Empoli (risultato finale 2-0): bel successo per i giallorossi!

Un stop di venti giorni metterebbe fuori causa Abraham per le tre super sfide con Juventus (17 ottobre), Napoli (24 ottobre) e Milan (31 ottobre): una pessima notizia per José Mourinho, con il quale “ho imparato più che nel resto della mia vita”, per dirla con le parole dello stesso Tammy Abraham. L’inglese della Roma non era neanche stato inserito nella lista dei convocati di Gareth Southgate, ma era stato aggiunto in extremis dal commissario tecnico. Per la Roma potrebbe essere davvero una beffa…



© RIPRODUZIONE RISERVATA