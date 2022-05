Infortunio Alvin: tendine del dito rotto a L’Isola dei Famosi 2022/ Cosa è successo?

Alvin si è slogato il dito a L’Isola dei Famosi 2022

Alvin si è rotto il tendine del dito a L’Isola dei Famosi 2022? Cosa è successo? Durante la diretta l’inviato del reality show ha fatto una rivelazione a Ilary Blasi. Durante la prova ricompensa di questa settimana, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno notato qualcosa di strano nell’inviato. Si trattava del dito di una mano. L’inviato allora ha precisato: ” a furia di scrivere all’avvocato di Ilona, mi si è slogato il tendine”. Dallo studio Ilary ha reagito divertita, mentre Vladimir Luxruia fa una rivelazione sulle condizioni del regista del programma che non se la passa benissimo proprio come i naufraghi.

Problemi di audio all'Isola dei Famosi/ "In Honduras non ci sentono", Ilary sbotta!

“Anche da queste parti abbiamo il regista che ha un dolore alla caviglia” – dice Luxuria con Ilary Blasi che ironizza “stiamo a crolla sul finale”.

Alvin e Ilary Blasi ai ferri corti a L’Isola dei Famosi 2022?

Intanto da settimane non si placano le voci di una possibile lite a distanza tra Ilary Blasi e Alvin. Durante le varie puntate, infatti, la padrona di casa e l’inviato in Honduras si sono in diverse occasioni punzecchiati a distanza incuriosendo il pubblico social e da casa. Anche Nicola Savino, opinionista di questa edizione, non si è tirato indietro nel commentare questa presunta lite dicendo: “non c’è verso di fargli fare pace a questi due. Dall’Isola, questa volta, esce Alvin. È a rischio eliminazione”.

Alvin sabotato a L'isola dei famosi?/ Qualcosa va storto in diretta, c'entra lo scudetto del Milan?

Questa edizione de L’Isola dei Famosi 2022 sarà ricordata anche per il gran numero di infortuni ed incidenti che hanno costretto diversi naufragi a lasciare momentaneamente il gioco per recarsi in infermeria. Proprio la Blasi ha ironizzato in puntata dicendo: “mancano ancora sette puntate, fai attenzione Alvin”. Che dire: Ilary e Alvin continuano a punzecchiarsi a distanza a conferma che tra i due c’è un bellissimo rapporto di amicizia e complicità.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi, scontro con Alvin? Le ‘prove’/ Lui la bacchetta, lei “nemico numero uno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA