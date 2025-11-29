Come sta Anastasia Kuzmina dopo il doppio infortunio a Ballando con le stelle 2025? Cos'è successo alla maestra di Paolo Belli

Partecipare a Ballando con le stelle, si sa, comporta anche dei rischi: è infatti probabile, tra una prova di ballo e l’altra, infortunarsi, come d’altronde spesso accade ed è accaduto ai concorrenti. Talvolta, tuttavia, accade anche a chi è esperto, come i maestri del programma di Milly Carlucci. Settimane fa è successo a Carlo Aloia, maestro di Nancy Brilli, e sabato scorso, proprio in diretta su Rai 1, è successo ad Anastasia Kuzmina, la maestra di Paolo Belli.

Sul finale della coreografia, presa dalla foga del ballo, Anastasia si è calata a terra con troppa forza, battendo la testa. Un botta per la maestra, che si è però alzata subito, accusando solo un lieve dolore. Gli imprevisti per Kuzmina non sono però finiti qui: la ballerina, pochi giorni dopo, si è presentata col collare durante l’intervista consueta che le coppie di concorrenti tengono a Ballando Segreto.

Come sta Anastasia Kuzmina dopo l’infortunio a Ballando con le stelle 2025: pericolo scongiurato per la nuova puntata?

Anastasia ha così ammesso di avere il collo bloccato e di non riuscire a muoversi molto, imprevisto che potrebbe aver pregiudicato le prove con Paolo Belli per la nuova puntata di Ballando con le stelle 2025. “Sono i segni di battaglia con Paolo Belli.”, ha ironizzato la ballerina, ammettendo, tuttavia, che è una cosa che le è già capitata in passato e che non dovrebbe avere lunghi strascichi ma anzi risolversi in poche ore. Insomma, non ci sarebbe il pericolo di forfait da parte della maestra, come d’altronde sembrano dimostrare gli ultimi scatti pubblicati da Kuzmina sul suo profilo Instagram. In questi la si vede, infatti, senza collare e in forma, pronta insomma per scendere nuovamente in pista con Paolo Belli e tentare di conquistare un posto nella semifinale ormai alle porte.

