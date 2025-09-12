Ballando con le stelle, Andrea Delogu mostra il livido e racconta la storta durante le prove: il debutto è vicino.

Andrea Delogu concorrente di Ballando con le Stelle, la prima caduta

Andrea Delogu si è fatta male durante le prove di Ballando con le Stelle. In realtà, ogni anno capita che mentre ci si allena per dare il meglio di sè in gara, ecco che qualche concorrente ha un infortunio di qualche tipo, soprattutto se non si è abituati a ballare con questi ritmi serrati. La nuova edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai 1 sabato 27 settembre 2025 e a quel punto vedremo tutti i vip in gara.

Loro sono Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli, Rosa Chemical, la Signora Coriandoli. Ed è proprio la conduttrice Andrea Delogu ad essersi fatta male, anche se non è l’unica ad aver mostrato qualche cerotto qua e là con tanto di medicinali. Andiamo a scoprire cos’è successo.

Infortunio Andrea Delogu, cosa è successo durante le prove: “Zoppica e ha un livido”

“Sto zoppicando nella sala delle stelle”, ha detto Andrea Delogu che vivrà l’esperienza di Ballando con le Stelle insieme a Nikita Perotti. In un video si vede la conduttrice che fa vedere un livido a riprova di essersi fatta male. La conduttrice radiofonica compare in un video di Barbara d’Urso dove la si vede zoppicare in seguito ad una storta, l’infortunio più frequente per i concorrenti del talent di Milly Carlucci. Eppure per lei non si tratta della prima volta come ballerina dato che diverso tempo fa era a Mai dire Domenica come una delle “letteronze” e negli ultimi anni ha avuto a che fare col ballo tramite Ema Stokholma, che ha gareggiato a Ballando con le Stelle nel 2022. Al momento, la conduttrice è attesissima, ed è uno dei personaggi che stanno destando più curiosità in assoluto.

