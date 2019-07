Infortunio Asensio: crociato rotto?/ Real Madrid, video choc: stagione già finita

La stagione della stella del Real Madrid, Marco Asensio, potrebbe essere terminata prima ancora di iniziare. Il 23enne attaccante spagnolo si è infatti infortunato durante la sfida amichevole contro l’Arsenal, gara giocatasi la scorsa notte, valevole per l’International Champions Cup e vinta dalle Merengues dopo i calci di rigore per 3 a 2. Asensio, che ha realizzato una rete al 59esimo minuto di gioco, è stato costretto al cambio al 64esimo, dopo un contrasto nei suoi confronti da parte dell’attaccante dei Gunners Aubameyang, sembrato tutt’altro che duro. Subito si è capito che l’infortunio era piuttosto serio anche perché il giovane iberico si è portato le mani alla faccia, con le lacrime al volto. In base alle indiscrezioni circolanti stamane, riportate dall’edizione online di Sky Sport, pare che il classe 1996 sia stato visitato in ospedale a Washington, e non è da escludere che il calciatore abbia riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In fondo il video dell’infortunio di Asensio

REAL MADRID, ASENSIO CHOC: ROTTURA DEL CROCIATO?

Si tratta ovviamente di uno degli infortuni più temuti da ogni giocatore, se non quello più temuto in assoluto, e se la diagnosi venisse confermata, per Asensio significherebbe fra i 6 e i 9 mesi di stop. Il problema di questo tipo di infortunio è che il ritorno in campo risulta essere molto difficoltoso, e di conseguenza serve almeno un anno affinchè il calciatore che lo subisce ritorni alla forma precedente lo stop. Per il numero 20 originario di Maiorca sarebbe una durissima tegola, nonché per il Real Madrid stesso, visto che il calciatore è stato uno dei migliori proprio nella gara contro l’Arsenal. Zinedine Zidane, il tecnico delle Merengues, ha parlato così al triplice fischio finale: “Siamo preoccupati, si tratta del ginocchio siamo tristi. Per noi si tratta di una notizia molto brutta – ha aggiunto e concluso – la peggiore di giornata”. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del ragazzo nel corso della giornata, con la speranza che l’infortunio sia lieve. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELL’INFORTUNIO DI ASENSIO





