Giunti all'ottava puntata di Ballando con le stelle, i concorrenti cominciano ad accusare problemi fisici come svela Barbara D'Urso.

Dopo Francesca Fialdini che si è fatta male ad un piede e sta ballando con un tutore in attesa di poter tornare perfettamente in forma, dopo l’infortunio del maestro Carlo Aloia che ha dovuto cedere il proprio posto accanto a Nancy Brilli a Filippo Zara, anche Barbara D’Urso comincia ad accusare qualche problema fisico. La conduttrice, sin dalla prima puntata, non si è risparmiata allenandosi ogni giorni con tantissimo impegno.

All’ottava puntata, però, la stanchezza e il peso del lavoro fatto provoca qualche conseguenza e a svelarlo è lei stessa in una storia pubblicata su Instagram in cui appare accanto al suo maestro Pasquale La Rocca. La vigilia delle puntate è sempre lunga e faticosa e, così, ieri, la giornata è stata più lunga del solito e, nell’ultima storia pubblicata prima di tornare a casa, Barbara ammette di essere distrutta e preoccupata per la sua spalla.

Barbara D’Urso: problema alla spalla, come sta

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca si sono allenati fino alle 22.30 di ieri sera come svelano nel filmato pubblicato su Instagram. La conduttrice non nasconde di essere ko, un po’, come la sua spalla e di essere preoccupata per le sue condizioni. Assicura, però, che questa sera, riuscirà a ballare tranquillamente per tentare di arrivare alla nona puntata senza spareggio.

Pasquale La Rocca, inoltre, aggiunge che è normale essere stanchi all’ottava puntata così come cominciare ad accusare qualche problema fisico. Stakanovista come sempre, la D’Urso non ha alcuna intenzione di gettare la spugna sperando che la spalla non le faccia brutti scherzi.

