Ballando con le Stelle, infortunio per Barbara d’Urso: Pasquale La Rocca racconta la verità sul dietro le quinte con la conduttrice.

Barbara d’Urso è in corsa per gli allenamenti di Ballando con le Stelle in coppia con Pasquale La Rocca, ballerino professionista che la aiuta in questo incredibile percorso su Rai1. Pare che lei e il compagno di ballo siano in perfetta sintonia, pronti a creare coreografie emozionanti durante questa edizione del talent di Milly Carlucci. E proprio La Rocca ha raccontato ulteriori dettagli su questo percorso durante un’intervista a Gente. Intanto, Barbara d’Urso (ecco il suo cachet a Ballando) ha subito un’infortunio proprio durante le prove, ma di certo non si è lasciata scoraggiare.

La conduttrice non esita nel condividere con i fan la sua nuova avventura nel programma, ricevendo tanto supporto dal suo pubblico che ormai non la vede in televisione da tanto tempo e che mai si sarebbe aspettato di vederla proprio lì su Rai1 a Ballando con le Stelle. Nonostante le migliori intenzioni, Barbara d’Urso si è fatta male, e ha informato i fan con un video di essersi data un forte calcio da sola con il tacco della scarpa. Ma poi si fa coraggio da sola: “Ma è tutto bellissimo! Vai Carmelita! Resisti!”. Intanto, Pasquale La Rocca condivide chicche importanti a Gente.

Barbara d’Urso, gli apprezzamenti di Pasquale La Rocca: “Vuole migliorare“

“Barbara è una macchina, è determinata, puntuale, mi fa mille domande per capire, per migliorare“, spiega il ballerino su Barbara d’Urso, “Si sveglia presto, si allena tanto, alle prove non si lamenta e anzi, vorrebbe ripetere i passi all’infinito“. Poi continua, dicendo che la cosa che apprezza molto è che la conduttrice si sta affidando e fidando di lui. “Per una donna abituata ad avere tutto sotto controllo, abituata a gestire, guidare, non deve essere facile mettersi dall’altra parte, facendo un passo indietro e lasciandosi portare“. Insomma, il rapporto tra lei e Pasquale è idilliaco, e c’è da dire che la redazione di Ballando con le Stelle ha proprio azzeccato questa coppia! Senza dubbio tutto questo promette grandi emozioni. Che dite?