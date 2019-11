Infortunio Barella, operato al ginocchio/ “Intervento riuscito”: torna a inizio 2020?

Nicolò Barella è stato operato quest’oggi presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a Milano, a seguito dell’infortunio rimediato lo scorso weekend durante il match Torino-Inter: con un comunicato apparso quest’oggi sul sito della società nerazzurra, è stato confermato che il centrocampista sardo classe 1997 si è sottoposto al programmato intervento in artroscopia al ginocchio destro al fine di asportare quel frammento cartilagineo della rotula che si era staccato verso la fine del primo tempo della vittoriosa gara del Biscione in casa del Toro. “L’intervento è perfettamente riuscito” si legge ancora nel breve comunicato che poi conclude spiegando che Barella già nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa e suggerendo la speranza che il suo rientro in campo possa avvenire anche leggermente prima rispetto a quanto si pensava anche se è difficile immaginare che il numero 23 torni a disposizione di Antonio Conte prima di un mese e dovendo saltare quindi il prossimo mini-ciclo di partite prima della sosta natalizia.

INFORTUNIO BARELLA, OPERATO IL CENTROCAMPISTA DELL’INTER

Volendo stilare una tabella di marcia per quanto riguarda il recupero post-operatorio di Nicolò Barella a seguito dell’infortunio di sabato scorso si può pensare che il centrocampista della Nazionale italiana tornerà in campo a gennaio 2020, forse ai primi o più realisticamente a metà mese, saltando quindi non solo il match di questa sera che l’Inter disputa in casa dello Slavia Praga e pure il prossimo casalingo di Champions League contro il Barcellona, ma anche le sfide di Serie A che vedranno i nerazzurri opposti a Spal, Roma, Genoa e Napoli. Insomma, una assenza pesante per Conte contro avversarie di tutto rispetto ma a rincuorare i tifosi interisti ci ha pensato nelle ultime ore Federica Schievenin, moglie di Barella, che ha postato sul proprio profilo Instagram una foto del calciatore a letto dopo l’operazione e mentre legge in tutta serenità un libro alla figlia che per l’occasione non è andata all’asilo per stare col papà.

Visualizza questo post su Instagram Leggendo una storia ❤️ #PostOperazione #sorpresaparapapi #VelaallAsilo Un post condiviso da Federica Schievenin (@fede_schievenin) in data: 27 Nov 2019 alle ore 4:38 PST





