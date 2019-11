Infortunio Barella/ Ultime notizie Inter, guai al ginocchio: portato fuori dal campo

Infortunio per Nicolò Barella nel corso di Torino-Inter: allarme in casa nerazzurra per le condizioni del centrocampista classe 1997. Reduce da un buon avvio di campionato, l’ex Cagliari è stato costretto a lasciare il campo ad un passo dalla fine del primo tempo. Come Andrea Belotti, sostituito al 13’ della prima frazione con Simone Zaza per un problema fisico, Barella è stato costretto ad alzare bandiera bianca: il calciatore ha sentito un forte dolore al ginocchio a causa di un movimento innaturale della gamba destra. Un fastidio fortissimo, come testimoniato dalle lacrime del 22enne, che non lascia presagire nulla di buono. «Ho sentito un tac», ha spiegato il giocatore ai componenti dello staff medico nerazzurro, con il club che ha diramato un primo bollettino su Twitter: «Nicolò Barella è stato sostituito sul finire del primo tempo di Torino – Inter a causa di una distorsione al ginocchio destro da valutare nei prossimi giorni».

INFORTUNIO BARELLA, CONTE: “SPERO NON SIA NIENTE DI GRAVE”

Barella è stato sostituito al 48′, rimpiazzato da Borja Valero, ed è stato portato fuori dal campo a bordo di una barella. «Mi auguro che Nicolò Barella non sia niente di particolarmente grave, che non sia niente di serio: è un calciatore che è cresciuto in maniera esponenziale in questi quattro mesi, è importante per noi», le parole di Antonio Conte ai microfoni di DAZN nel post-partita, con il tecnico che deve fare i conti già con diverse assenze: su tutti Stefano Sensi e Alexis Sanchez. Dejan Stankovic ha commentato così ai microfoni del canale sportivo: «Non c’entra il campo, è il movimento: non voglio fare il dottore, ma puoi schiacciare il menisco, puoi farti il legamento». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di Nicolò Barella: in programma esami strumentali già nella giornata di domani, domenica 24 novembre 2019.

