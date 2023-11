Infortunio Beatrice Luzzi si ritira del Grande Fratello Vip 2023?/ La reazione

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi accusa un dolore

Beatrice Luzzi é tra i concorrenti a rischio ritiro anticipato al Grande Fratello 2023, dal momento che nella Casa più spiata d’Italia lei avverte un dolore lancinante, che le ostacola il gioco. L’attrice dalla fulva chioma si dichiara in queste ore vittima di un incidente di percorso, nel gioco di Grande fratello 2023. O almeno questo si direbbe alla visione di un confronto nel daytime di Grande fratello 2023, che si registra tra lei e il coinquilino Massimiliano Varrese.

Il tutto ha inizio con il Grande Fratello che emana un comunicato ufficiale, quello per cui gli inquilini nella casa devono preparare una coreografia. Ma alla richiesta segue dello sconforto da parte dell’attrice, che non a caso finisce per avere dell’attrito con il “rivale” e collega attore, Massimiliano Varrese. Per un dolore avvertito al ginocchio, probabilmente a causa di un incidente subito al Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi si palesa impossibilitata a sostenere le prove per la coreografia in un confronto al vetriolo con Massimiliano Varrese. E i due attori finiscono per avere l’ennesimo duro confronto, tra le incomprensioni.

Le sorti di Beatrice Luzzi restano un punto di domanda

“Mi fa male il ginocchio“, dichiara Beatrice Luzzi, quando Massimo Varrese la incalza chiedendole cosa ci sia che non vada per il verso giusto. Quindi, il confronto prosegue con l’attrice che si dichiara indispettita verso Varrese, per la domanda ricevuta: “Quando hai dei momenti di debolezza e di fragilità, mi hai mai visto infierire?“. L’attore non infierisce oltremodo e si scusa con Beatrice Luzzi, in un clamoroso dietrofront al Grande Fratello 2023: “Ti vedevo nervosa nei miei confronti. Mi sono sbagliato”.

Il ginocchio dell’attrice sarebbe ancora dolorante, oltre il confronto tra i due inquilini vip nella casa di Grande fratello 2023. Ma quali sorti attendono nel gioco i due concorrenti vipponi? Nel frattempo, nel gioco del Grande Fratello 2023 Giuseppe Garibaldi destina una emozionante lettera all’attrice vip…

