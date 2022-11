Infortunio Beiranvand: scontro choc e sangue/ Video: Inghilterra Iran sospesa per 11′

Infortunio choc per Alireza Beiranvand, portiere dell’Iran in campo quest’oggi nella sfida contro l’Inghilterra, valida per la fase a gironi dei Mondiali Qatar 2022 (gruppo B). Nella prima frazione di gioco, infatti, il bomber del Tottenham Harry Kane ha fatto partire uno spiovente verso l’area di rigore e, uscendo dai pali e tuffandosi in avanti, l’estremo difensore avversario si è scontrato con il difensore Majid Hosseini. L’impatto è stato violento: volto contro volto e partita temporaneamente sospesa per consentire l’intervento dello staff sanitario.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ Valanga Inghilterra! Diretta gol live

Nell’infortunio, Beiranvand è rimasto a lungo a terra, perdendo una significativa quantità di sangue dal naso e, nonostante inizialmente abbia provato con successo a rialzarsi e a proseguire l’incontro (cambiando anche la divisa, sporcatasi di sangue), poco dopo si è dovuto arrendere, accasciandosi al suolo e chiedendo la sostituzione. Al suo posto è entrato Seyed Hossein Hosseini. La sfida è stata sospesa per 11 minuti e 16 secondi, tanto che il direttore di gara, al termine del primo tempo, ha concesso un recupero extra-large (14 minuti).

"Se Inghilterra fa 5 gol tolgo la maglietta"/ Filippo Nardi a torso nudo su Rtl 102.5

INFORTUNIO BEIRANVAND (VIDEO): PORTIERE ESCE IN BARELLA

L’infortunio di Beiranvand potrebbe essere caratterizzato anche da una commozione cerebrale, come riportano alcune testate sportive online, ma su questo al momento non vi sono certezze. Il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco in barella e con le mani sul volto, a conferma di come lo scontro di gioco sia stato serio. La gara è poi proseguita regolarmente, con la Nazionale dei Tre Leoni costantemente votata all’attacco e in grado di dilagare nel punteggio (6-2) e accaparrarsi i primi tre punti di questa spedizione iridata.

Diretta/ Senegal Olanda (risultato 0-0) streaming video Rai 2: in campo, si gioca!

L’infortunio dell’iraniano Alireza Beiranvand, estremo difensore detentore del primato per la rimessa con le mani più lunga di sempre (61,26 metri), non è il portiere sostituito prima in un Mondiale: in tal senso, il record è stato stabilito da Nery Pumpido, uscito all’undicesimo minuto di Argentina-URSS ai Mondiali di Italia ’90.













© RIPRODUZIONE RISERVATA