Infortunio Bennacer/ Milan, pessime notizie: lesione al menisco, i tempi di recupero

INFORTUNIO BENNACER: MILAN, STAGIONE FINITA

Tegola per il Milan: l’infortunio di Ismael Bennacer, come si temeva, è grave. Nel corso della semifinale di andata di Champions League, già nel primo tempo e con i rossoneri sotto 0-2 (risultato con cui è finita la partita) il centrocampista algerino è stato vittima di un problema fisico che lo ha costretto a venire sostituito. Stefano Pioli ha mandato sul terreno di gioco Junior Messias cambiando anche tatticamente; la partita non è girata come detto, e soprattutto la stagione di Bennacer è finita in anticipo.

Come evidenziato dagli esami, il centrocampista ha subito una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Un infortunio che lo costringerà a operarsi: finendo sotto i ferri, naturalmente i tempi di recupero per Bennacer si allargano a dismisura e, mancando soltanto cinque partite al termine della stagione, l’algerino a meno di un miracolo l’ha chiusa qui, come del resto si era già visto mercoledì sera essendo uscito in stampelle da San Siro.

LE ALTERNATIVE A BENNACER

Abbiamo detto che i match che il Milan deve disputare sono cinque: a dire il vero potrebbero essere sei qualora i rossoneri si qualificassero alla finale di Champions League, ma dovranno rimontare lo 0-2 subito dall’Inter (che avrebbe potuto vincere con un risultato anche più ampio) e adesso dovranno farlo senza il loro faro di centrocampo.

A questo punto Pioli dovrebbe puntare su Tommaso Pobega, sostituto naturale di Bennacer, a meno che appunto si inventi qualche altra soluzione tattica come lo spostamento di Rade Krunic in mediana, al fianco di Sandro Tonali, e una linea di trequartisti che comprenda insieme Alexis Saelemaekers, Messias e Brahim Diaz come visto mercoledì sera.

