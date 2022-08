Infortunio Berardi: problema muscolare grave per attaccante Sassuolo/ Esce in lacrime

Domenico Berardi è stato vittima di un brutto infortunio nel corso di Sassuolo-Milan, partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A: l’attaccante neroverde all’inizio del secondo tempo è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare che è apparso piuttosto grave. L’episodio è accaduto intorno al 50′, quando il classe ’94 ha tentato la fuga verso l’area avversaria ed è caduto, complice anche un fallo di Theo Hernandez che era andato a contrastarlo. La squadra di Alessio Dionisi ha immediatamente chiesto il rosso per il difensore, anche se non è chiaro quante colpe abbia avuto quest’ultimo. Il direttore di gara ad ogni modo ha lasciato correre poiché tutto era avvenuto in fuorigioco.

Il centravanti da parte sua ha immediatamente chiesto il cambio, facendo capire l’entità del problema al suo staff sanitario, che lo ha accompagnato in panchina. Lì è scoppiato in lacrime. Al suo allenatore, prima di essere portato negli spogliatoi sottobraccio, ha fatto cenno di avere sentito come qualcosa “rompersi” a livello muscolare. Il timore è che possa restare a lungo in infermeria.

Infortunio Berardi: problema muscolare grave per attaccante Sassuolo, come sta

La prima sensazione alla visione dell’azione in cui si è fatto male Domenico Berardi è che possa trattarsi di un problema muscolare piuttosto grave, ma è anche valida l’ipotesi per cui l’infortunio dell’attaccante del Sassuolo possa consistere in una distorsione al ginocchio destro. L’unico aspetto certo è che il classe ’94 è uscito dal campo molto dolorante. Soltanto gli esami clinici in programma nelle scorse ore potranno chiarire la reale entità del problema.

La speranza del club neroverde è che non si tratti di un danno ai legamenti. In quel caso infatti l’attaccante rischierebbe di restare ai box per diverse settimane. È proprio questo il timore più grande del diretto interessato, che si è mostrato molto preoccupato dopo l’uscita dal campo.

