Infortunio Bernardeschi/ Juventus, problema muscolare? In ansia per l’Atletico Madrid

Infortunio Bernardeschi e Juventus in apprensione. Il giocatore è stato costretto ad abbandonare il campo al 26’ della sfida contro l’Atalanta per un problema che inizialmente è apparso nella zona del costato. Poi Sky Sport ha fatto sapere che potrebbe trattarsi di un problema muscolare all’addome. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo quanto accaduto durante Atalanta-Juventus. Al 26’ Bernardeschi si è accasciato a terra portando una mano all’altezza del costato. È sembrato vittima di un normale scontro di gioco, infatti il 33 bianconero ha provato a recuperare il fiato e a respirare in maniera regolare. Ma l’allenatore Maurizio Sarri non ha voluto perdere tempo. Quindi ha richiamato in panchina Bernardeschi, accompagnato fuori dal campo dallo staff medico, e ha mandato al suo posto Aaron Ramsey. Le telecamere di Sky Sport pizzicano poi Bernardeschi che confida a Emre Can: “Mi viene da vomitare”.

INFORTUNIO BERNARDESCHI, JUVENTUS IN ANSIA PER L’ATLETICO MADRID

Una forte contusione? Si è pensato a questo riguardo l’infortunio di Bernardeschi. Inizialmente è sembrato un problema molto simile, almeno secondo le prime ricostruzioni, all’infortunio di Blaise Matuidi, che due settimane fa si era fatto male in Juventus-Milan. Col passare dei minuti è emersa però un’altra ipotesi. Il calciatore della Juventus potrebbe aver riportato un infortunio muscolare all’addome. E questo potrebbe complicare i piani di Maurizio Sarri in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. La speranza della Juventus è che non si tratti di niente di serio e che quindi Bernardeschi possa recuperare per la partita contro gli spagnoli, in programma tra tre giorni. Ma bisognerà attendere gli aggiornamenti dello staff medico che evidentemente sottoporrà il giocatore ad alcuni esami per capire qual è il problema, la sua entità e di conseguenza i tempi di recupero.

