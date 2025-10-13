Infortunio Bremer come sta? Juventus, il difensore ha deciso di operarsi al ginocchio rimanendo così fermo per almeno un mese...

Infortunio Bremer come sta? La decisione di operarsi

Come al solito la pausa delle nazionali regala diversi problemi per le squadre di club che dovranno fare i conti con diversi infortuni che i propri giocatori hanno subito nelle gare con le proprie selezioni, in alcuni casi però la pausa è servita anche per verificare al meglio alcune situazioni ancora incerte dopo gli stop in campionato, come quelle di Lobotka e Politano. Se per i due giocatori partenopei hanno potuto riposare così da tornare a disposizione del tecnico il prossimo weekend, in casa Juventus è arrivata oggi la notizia definitiva sull’infortunio Bremer e sul suo rientro in campo.

Il difensore brasiliano ha giocato la sua ultima partita a fine settembre nel pareggio con l’Atalanta dove è stato costretto ad uscire per un problema fisico che lo ha tenuto fuori dal campo nella sfida di Champions League contro il Villarreal e nel big match di Serie A contro il Milan. In questi giorni si è recato a Lione per approfondire gli esami dal dottor Sonnery-Cottet al termine dei quali è stata evidenziata una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che lo obbligherà ad operarsi e a rimanere fermo per almeno un mese e mezzo, nel migliore dei casi.

Infortunio Bremer: Juventus, i cambi tattici e i tempi di recupero

La notizia delle reali condizioni dell’infortunio Bremer è stata resa nota tramite un comunicato dalla stessa Juventus che da qui in avanti dovrà fare a meno di un pezzo importante, se non fondamentale della sua squadra che dovrà ora ridisegnare il suo assetto tattico. Con l’indisponibilità del brasiliano e dando per scontato che il modulo di Igor Tudor rimarrà sempre il 3-4-2-1 dovrebbe vedersi il ritorno di Kalulu come braccetto di destra con l’inserimento di Joao Mario al suo posto sulla fascia destra, al centro della difesa invece si sposterà Gatti.

Per Bremer questo è il secondo infortunio al ginocchio dopo quello che lo ha tenuto fermo per quasi l’interezza della scorsa stagione e per questo il troppo ottimismo sul suo rientro a breve termine potrebbe venire spezzato ben presto, la Juventus poi vorrà evitare possibili ricadute e potrebbe decidere di rallentare il processo di ritorno in campo fino a che le condizioni non saranno favorevoli al 100%. Questo nuovo infortunio poi potrebbe spingere la società a muoversi sul mercato nella sessione di riparazione per trovare un giocatore da aggiungere al suo reparto arretrato.