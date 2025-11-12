Primo stop in Nazionale, infortunio Cambiaghi costretto a lasciare il ritiro di Coverciano. Per lui un fastidio alla coscia

Infortunio Cambiaghi, le condizioni dell’attaccante

Dopo la notizia dello stop di Anguissa, questa mattina è arrivata anche quella dell’infortunio Cambiaghi arrivato in questi primi giorni di ritiro di Coverciano in preparazione alle ultime due partite del torneo di Qualificazione ai Mondiali 2026, che la Nazionale dovrà giocare contro Moldavia e Norvegia. L’attaccante del Bologna è uno dei più in forma del campionato ed era stata chiamato da Gennaro Gattuso per sostituire l’acciaccato Moise Kean che aveva dato forfait dopo l’ultima sfida di campionato contro il Genoa, obbligando il CT a dover cambiare qualcosa anche dal punto di vista dell’assetto tattico.

Cambiaghi ha quindi lasciato il ritiro di Coverciano per tornare a Bologna dove verrà sottoposto ad esami strumentali per verificare che tipo di infortunio ha subito, la zona interessata dovrebbe comunque essere quella del polpaccio sinistro per cui si spera niente di grave se non un affaticamento. Gattuso non ha ancora deciso come affrontare l’assenza del giocatore rossoblù ma da quello che filtra non dovrebbe essere prevista una sua sostituzione con un altro giocatore, tra cui il più indiziato sembrava poter essere il viola Roberto Piccoli.

Infortunio Cambiaghi, le soluzioni del Bologna e della Nazionale

A subire le conseguenze maggiori dell’infortunio Cambiaghi è però sicuramente il Bologna che nel migliore dei casi dovrà fare a meno dell’esterno italiano per la partita contro l’Udinese al rientro in Serie A mentre nel peggiore dei casi sarà costretto a trovare altre soluzioni per diverse settimane. L’alternativa più facile e naturale per l’ex Empoli è ovviamente l’inglese Jonathan Rowe che i rossoblù hanno acquistato in estate per sostituire Ndoye ma che sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Italiano e anche quando è in campo non riesce a convincere.

Per la Nazionale di Gattuso invece non dovrebbe cambiare molto visto che l’esterno del Bologna non sarebbe stato una delle prime scelte per la formazione titolare della doppia sfida contro Moldavia e Norvegia e neanche una delle prime utilizzate a gara in corso, soprattutto in caso di difficoltà. Con l’assenza di Kean poi potrebbe non essere riproposto l’attacco a 2 che abbiamo visto nelle precedenti partite con la punta della Fiorentina e Retegui, è invece più facile che la scelta viri su un 4-3-3 con l’italo-argentino unica punta e l’inserimento di Orsolini o Politano e Zaccagni.