Infortunio per Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2025: il ballerino di Nancy Brilli si è fatto male durante le prove. Come sta ora

Dopo Francesca Fialdini, un nuovo infortunio si è abbattuto sul cast di Ballando con le stelle 2025. Stavolta a farsi male non è stato un concorrente bensì un ballerino: Carlo Aloia. Parliamo del maestro di Nancy Brilli, che proprio in questi giorni è finita nel mirino di polemiche e indiscrezioni scottanti. La notizia dell’infortunio è arrivata durante la puntata odierna di La Vita in Diretta, quando la stessa Milly Carlucci si è collegata con Alberto Matano, svelando che il ballerino è crollato durante le prove.

“Durante le prove Carlo Aloia si è fatto male. – ha annunciato Carlucci in diretta, spiegando poi cosa gli è accaduto- Ha avuto qualcosa al polpaccio, ai gemelli o al tendine. Non lo sappiamo”. Al momento, infatti, sono in corso i controlli del caso: “Lo abbiamo portato a fare controlli e una risonanza magnetica”, ha spiegato la conduttrice.

Nancy Brilli e Carlo Aloia a rischio ritiro a Ballando con le stelle 2025 dopo l’infortunio?

Solo i controlli in corso sveleranno cosa accadrà sabato alla coppia di Nancy Brilli e Carlo Aloja. I due, infatti, dovrebbero partire sin da subito, essendo finiti allo spareggio con la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) e il maestro Simone Di Pasquale. Se l’infortunio sarà più grave del previsto, e Aloia non potrà esibirsi, bisognerà capire come verrà svolto il duello per l’eliminazione. “Abbiamo Francesca Fialdini infortunata, la settimana scorsa ha potuto fare molto poco. Si sta curando con terapie ma non sono cose che si risolvono da un giorno all’altro, vedremo sabato cosa potremo fare con lei”, ha aggiunto la conduttrice, come riporta AdnKronos, prima di staccare il collegamento con il collega Matano.