Come se non bastassero le diatribe con la giuria – in particolare con Guillermo Mariotto – ora c’è un contrattempo ulteriore per Nancy Brilli nel merito della sua avventura a Ballando con le stelle 2025. Come sta Carlo Aloia? Si domandano gli appassionati dato che proprio pochi giorni prima della nuova diretta è giunta la notizia di un infortunio che compromette la sua permanenza nello show, proprio ora che la sua allieva Nancy Brilli è finita al ballottaggio per l’eliminazione. Ma cosa accadrà adesso?

La notizia dell’infortunio è arrivata proprio in collegamento con La Volta Buona, dove Nancy Brilli e Carlo Aloia hanno parlato dell’accaduto e di come sta il maestro di Ballando con le stelle 2025. Quest’ultimo ha mostrato la vistosa calza che deve indossare per ovviare al problema alla gamba, ironizzando sul colore piuttosto che abbattersi per l’accaduto. Sta di fatto che Carlo Aloia, questa sera, non si esibirà a Ballando, perché il suo infortunio non glielo permette, almeno per ora.

Come sta Carlo Aloia dopo l’infortunio durante le prove a Ballando con le stelle 2025? Anche se il maestro di Nancy Brilli si è dimostrato positivo rispetto alle sue condizioni, dichiarando: “Non ci faremo eliminare così ma la mia condizione attuale va monitorata di ora in ora; stiamo cercando di capire l’entità del danno ma per ora siamo fiduciosi”, nelle ultime ore è arrivata la notizia della sua sostituzione. Sarà Filippo Zara a prendere il posto di Aloia nella puntata dell’8 novembre al fianco di Nancy Brilli e, dunque, a sostenere lo spareggio con Emma Coriandoli. Aloia avrà dunque tutto il tempo di riprendersi e di tornare in pista, qualora la sua allieva non sarà eliminata.