Infortunio Chiellini grave: out 6-7 mesi/ Juventus, lesione crociato: resta Rugani?

Grave infortunio per Giorgio Chiellini in allenamento. Alla vigilia del big match con il Napoli, il club bianconero annuncia che dovrà fare a meno del suo capitano per gran parte della stagione. Il difensore della Juventus ha infatti riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio e dovrà essere operato. Una brutta notizia per la Juventus dopo l’ultima sessione odierna alla Continassa. La nota ufficiale del club bianconero spiega che «nel corso dell’allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro». Il difensore è stato quindi sottoposto ad accertamenti diagnostici, eseguiti presso il JMedical, da cui è emersa la lesione del legamento crociato anteriore. «Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni». Probabile stop di 6-7 mesi per Chiellini dunque. Una tegola pesante per la Juventus, che però nella sua rosa ha pronti dei sostituti.

JUVENTUS, INFORTUNIO CHIELLINI: RESTA RUGANI?

«In bocca al lupo, Capitano! Torna presto, ancora più forte di prima! Siamo TUTTI con te!», suona la carica la Juventus sui social. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe infortunato, quindi non sarebbe stato vittima di alcun contrasto con un compagno. L’infortunio di Giorgio Chiellini potrebbe modificare l’orientamento della Juventus in chiave calciomercato per quanto riguarda la difesa. Si era parlato nelle ultime settimane di una possibile cessione di Daniele Rugani, che a questo punto è destinato alla permanenza e ad essere incluso in lista Champions League, diversamente da quanto ipotizzato nelle ultime ore. Ripercussioni anche in chiave azzurra. Chiellini era stato inserito dal ct della Nazionale Roberto Mancini nella lista dei convocati per le sfide contro Armenia e Finlandia. In attesa di conoscere le valutazioni dei medici che opereranno il difensore, certamente si può dire che Chiellini sarà costretto a saltare tutta la prima parte di stagione.

Giorgio @chiellini ha riportato durante l’allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni. ➡️ https://t.co/xGfBPUjZRm pic.twitter.com/zXwVW817mU — JuventusFC (@juventusfc) 30 agosto 2019





