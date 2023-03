Infortunio Chiesa, esclusa nuova lesione al ginocchio/ Sospiro di sollievo post esami

Nessun nuovo infortunio al ginocchio per Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus ha tenuto col fiato sospeso i tifosi presenti allo Stadium per il match di Europa League contro il Friburgo e i milioni che invece l’hanno guardata da casa, ma soprattutto la società e Max Allegri. L’esterno bianconero si era infatti accasciato a terra, tenendosi il ginocchio. Aveva poi lasciato momentaneamente il rettangolo verde e stretto i denti, rimanendo in campo visto che il tecnico aveva terminato i cambi. Immagini che avevano fatto pensare al peggio, visto il lungo infortunio dal quale Chiesa è reduce.

Il giocatore, però, non ha avuto nessuna ricaduta al ginocchio, come hanno evidenziato gli esami svolti in mattinata al J|Medical. Gli accertamenti hanno infatti escluso qualsiasi lesione del ginocchio destro: dunque solo tanta paura per il popolo bianconero, che in un attimo ha visto passare davanti agli occhi le terribili immagini dell’infortunio di un anno e due mesi fa, contro la Roma, all’Olimpico.

Il comunicato della Juventus

Come si legge nel comunicato della Juventus, “Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno“. I tifosi e la società possono dunque tirare un sospiro di sollievo: per l’ex Fiorentina non c’è una ricaduta al ginocchio ma solamente un leggero fastidio che dovrebbe essere risolto in breve tempo.

A gennaio 2022, Federico Chiesa ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro nel primo tempo della partita contro la Roma a seguito di un contrasto con Chris Smalling. Un colpo durissimo per il giovane talento bianconero, costretto a saltare tutta la seconda parte della stagione e le gare dei playoff per approdare al Mondiale 2022, poi falliti dall’Italia. Tanta la paura nei minuti finali di Juventus Friburgo, fortunatamente non giustificata: per gli esami, infatti, non ci sono nuove lesioni.











