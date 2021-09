Infortunio Chiesa, salta Italia-Lituania/ Guai per Allegri: fuori in Napoli-Juventus?

Infortunio Chiesa, altra tegola per Mancini: fuori in Italia-Lituania

Piove sul bagnato per l’Italia di Roberto Mancini, in vista della gare valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Alle già importanti assenze per infortunio di Immobile, Belotti, Zaniolo, Verratti, Pellegrini, oltre a Insigne che ha lasciato il ritiro, si va ad aggiungere quella di Federico Chiesa, il quale non prenderà parte all’importante sfida della Nazionale a causa di un infortunio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus dovrebbe lasciare il ritiro azzurro per fare rientro a Torino, dove lo staff medico bianconero valuterà al meglio l’entità dell’infortunio che lo costringerà con ogni probabilità al forfait nella sfida alla Lituania.

Chiesa avrebbe rimediato un problema muscolare al flessore e per Mancini le scelte per la partita di Reggio Emilia diventano quasi obbligate. Un periodo difficile per l’Italia, che oltre alla mini-crisi di vittorie, è costretta a fare i conti con gli infortuni. Con l’assenza di Chiesa, il tridente d’attacco che scenderà in campo contro la Lituania dovrebbe essere composto da Berardi, Raspadori e Bernardeschi.

Guai per Allegri: dopo l’infortunio, Chiesa salterà Napoli-Juventus?

Dopo l’infortunio rimediato con l’Italia da Federico Chiesa, che lo costringerà a non prendere parte all’importante sfida contro la Lituania, c’è apprensione anche in casa Juventus. Il problema accusato al flessore potrebbe costringerlo anche a saltare la prossima partita di campionato, in programma sabato al Diego Armando Maradona di Napoli. Una sfida importante per la formazione di Massimiliano Allegri, che arriva in un momento cruciale della stagione, dopo un solo punto conquistato in due partite giocate.

Sarebbe un’assenza importante per la Juventus, considerando l’importanza che il giocatore ha nello scacchiere di Allegri, e che i partenopei hanno vinto il ricorso presentato per la riduzione della squalifica di Victor Osimhen, con l’attaccante nigeriano che potrà guidare l’attacco del Napoli. Se il Federico Chiesa non dovesse scendere in campo, l’allenatore toscano potrebbe sostituirlo con uno tra Bernardeschi e Kulusevski.



