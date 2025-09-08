Infortunio per Conceiçao in allenamento con il Portogallo, ecco le possibili scelte di Tudor in vista del derby d'Italia

Infortunio Conceiçao, le condizioni dell’esterno portoghese

La pausa delle nazionali sta arrivando al termine per la felicità di tutti i tifosi che possono tornare a seguire la loro squadra del cuore e anche dei club che non devono più preoccuparsi che i propri giocatori tornino integri dai ritiri o dalle amichevoli e poterli così schierare nelle competizioni nazionali.

Chi però non ha avuto tanta fortuna in questi ultimi giorni è stata la Juventus che ha ricevuto la comunicazione da parte della federazione portoghese dell’infortunio Conceiçao che ha obbligato l’esterno bianconero a lasciare in anticipo il ritiro e tornare a Torino.

L’ex giocatore del Porto anche nella passata stagione è stato spesso vittima di infortuni e stop simili a quello rimediato durante un allenamento, ovvero un fastidio muscolare al bicipite femorale la cui entità verrà stabilita dal club bianconero una volta tornato in Italia insieme ai tempi di recupero.

L’infortunio del portoghese mette in difficoltà Igor Tudor che nelle prime partite si era affidato alla sua velocità e alla capacità di puntare e saltare l’uomo, e che ora dovrà trovare una soluzione differente che potrebbe essere l’inserimento di uno dei nuovi acquisti o il cambio modulo con un attacco a due con un solo trequartista.

Infortunio Conceiçao, le possibili soluzioni di Tudor

L’infortunio Conceiçao poi preoccupa in vista dell’importante match di sabato contro l’Inter che la Juventus vuole vincere a tutti i costi per dimostrare di essere tornata a competere per le prime posizioni e per mettere subito in difficoltà i rivali nerazzurri che hanno già trovato la prima sconfitta stagionale.

Il protagonista della partita potrebbe quindi essere uno dei nuovi acquisti, da David che dovrà vedersela con Acerbi a Openda e Zhegrova che se non dal primo minuto entreranno sicuramente a gara in corso.

I due infatti possono dare ai bianconeri la velocità che l’assenza di Conceiçao toglierà alla squadra di Tudor oltre che armi che entrando dalla panchina possono sfruttare la stanchezza dei difensori avversari per creare parecchie occasioni da gol per loro o per i propri compagni.

Da questa partita poi potrebbero cambiare le gerarchie offensive della squadra che potrebbe decidere di mandare in panchina l’esterno portoghese e scegliere come titolare uno dei due attaccanti arrivati nell’ultimo giorno di mercato e che Tudor ha chiesto con molta insistenza.