Infortunio Correa: salterà Inter-Atalanta/ Per il Tucu finale di Champions a rischio

L’Inter ha registrato nelle scorse l’infortunio dell’attaccante argentino Joaquin Correa. In vista della sfida contro l’Atalanta, in programma questa sera alle ore 20:45, mister Simone Inzaghi dovrà quindi fare a meno dell’ex Lazio, mandando in campo dal primo minuto la coppia Lukaku, Lautaro Martinez, che tanto sta facendo bene negli ultimi tempi. Correa ha accusato una distrazione muscolare al soleo della gamba destra durante i minuti conclusivi della finale di Coppa Italia di mercoledì scorso, match vinto dall’Inter con il risultato di due a uno, e nelle scorse ore è arrivato l’esito ufficiale circa il suo “malanno”.

Inizialmente lo staff medico sperava in un affaticamento ma dopo l’esito è giunta la “sentenza” che costringerà Correa a guardare dalla tribuna la gara di stasera di San Siro, match molto importante in ottica Champions League. E a proposito di Coppa, Correa rischia di saltare la finalissima in programma il prossimo 10 giugno, la sfida contro il Manchester City allo stadio di Istanbul, e appuntamento a cui ovviamente l’ex laziale non vorrà assolutamente rinunciare.

INFORTUNIO CORREA: SI CHIUDE UNA STAGIONE A DIR POCO SFORTUNATA

Tenendo conto che mancano solo due settimane all’incontro con la compagine di Pepe Guardiola, la possibilità di un forfeit è maledettamente concreta, anche se Correa ha già iniziato le terapie in vista appunto di un ritorno in campo. Nel caso in cui alla fine dovesse saltare la finale di Champions per Correa sarebbe l’ennesima sfortuna in questa stagione decisamente travagliata visto che lo stesso giocatore nerazzurro era stato escluso dall’elenco dei 26 convocati per il Mondiale in Qatar, a pochi giorni dall’inizio della manifestazione, sempre per via di un infortunio.

Fu senza dubbio una vera e propria beffa tenendo conto che alla fine i suoi compagni, guidati da un Lionel Messi straordinario, andarono ad alzare in cielo la coppa, laurandosi campioni del mondo dopo una finale thriller contro la Francia.











