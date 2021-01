Infortunio D’Ambrosio/ Inter, distrazione legamento ginocchio: stop per 2-3 settimane

INFORTUNIO D’AMBROSIO: DISTRAZIONE LEGAMENTO GINOCCHIO

Brutte notizie in casa Inter: la società ha infatti appena diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del suo terzino destro Danilo D’Ambrosio, che solo ieri era uscito dal campo veramente dolorante in seguito a uno scontro di gioco durante il match di Serie A tra i nerazzurri e la Sampdoria. Stando a quanto si legge, gli esiti degli esami strumentali a cui il giocatore si è sottoposto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, non hanno dato esito affatto positivo: l’infortunio patito da Danilo D’Ambrosio è grave e potrebbe tenere il giocatore lontano dallo spogliatoio per alcune settimane. Per la precisione per il terzino si parla della distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: un danno importante che dovrebbe tenerlo fermo ai box per almeno due o tre settimane. In aggiunta la società ha fatto sapere che le condizione del giocatore saranno nuovamente rivalutate solo la prossima settimana.

INFORTUNIO D’AMBROSIO: SI TEMEVA IL PEGGIO MA…

Per Danilo D’Ambrosio un brutto infortunio e dunque un bruttissimo stop: pure va detto che esaminando l’azione di gioco, per il terzino dell’Inter poteva andare peggio. Sul momento infatti si era temuto un problema più grave e la conclusione anticipata della stagione del giocatore nerazzurro: con la distrazione del legamento certo D’Ambrosio salterà alcune partite importanti (come la Roma domenica), ma riuscirà a tornare in campo in tempo per dare una mano a Conte nella corsa per lo scudetto. In ogni caso lo spavento ieri è stato grande: lo scontro di gioco tra l’interista e il giocatore della Sampdoria Leris è stato violento e la situazione dopo l’azione faceva temere il peggio, considerato il forte dolore che il nerazzurro stava mostrando. Aggiungiamo infine che ieri sera, prima ancora di conoscere l’esito degli esami, già i fan del giocatore come i tifosi nerazzurri avevano pubblicato numerosissimi messaggi di affetto e preoccupazione per le condizioni di D’Ambrosio sui social: la moglie, Enza De Cristofaro aveva poi ringraziato pubblicamente per le tante belle parole di vicinanza e solidarietà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA