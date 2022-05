Infortunio Damiano David, Maneskin: in stampelle all’Eurovision 2022/ Cos’è successo?

Eurovision Song Contest 2022, Damiano David dei Maneskin si infortuna: salta la partecipazione alla finale?

Un inaspettato incidente per Damiano David rischia in queste ore di stravolgere i piani della band di cui lui è il frontman, i Maneskin, che in quanto vincitori dell’edizione 2021 della kermesse in corso made in Europe è atteso agli Eurovision Song Contest 2022, in occasione del grand final dell’evento, e potrebbe però mancare all’appuntamento concordato. A rendere nota la notizia dell’incidente-sciagura del frontman del glam-rock gruppo di fama internazionale è lo stesso Damiano, che si lascia immortalare tra le nuove Instagram stories condivise con il web mentre mostra la stampella ad una gamba in bella vista. E non solo lo scatto tra le storie ma anche la stessa apparizione di Damiano in carne ed ossa con la stampella -registratasi nel corner delle interviste adibito nel dietro le quinte degli Eurovision Song Contest 2022 – sta allarmando i fan della band, che ora temono una possibile defezione dei Maneskin alla puntata della finale del contest più seguito del momento, tra quelli di risonanza internazionale.

Maneskin abdicano in favore di Mahmood e Blanco?

Ma alla luce del fatto che Damiano David ha rilasciato delle dichiarazioni nell’angolo interviews e special guest-stars dell’evento musicale, si dedurrebbe che i Maneskin siano confermati nella set-list della finale dell’Eurovision Song Contest 2022, quando la glam-rock band si vedrebbe abdicare in favore del nuovo vincitore dell’evento ESC, dopo il trionfo conseguito con Zitti e buoni nel 2021, portando così a casa, nella propria madre-patria lo show. Per amore del Bel Paese, Damiano David potrebbe fare i salti mortali a confermarsi agli Eurovision Song Contest 2022 nella diretta di sabato 14 maggio 2022, per il grand final atteso dagli appassionati fruitori di musica nel mondo. Nel frattempo tra i più quotati alla vittoria finale degli Eurovision Song Contest 2022, secondo i dati di ascolti su Spotify Global, si impongono Mahmood e Blanco, dopo essersi rivelati i vincitori di Sanremo 2022. Che il duo sanremese possa confermare la vittoria dell’Italia all’Eurofestival 2022, per il secondo anno consecutivo?

