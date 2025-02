Infortunio Daniele, chi è il ballerino e perché salta la sua presenza

Tra gli assenti di oggi in puntata ad Amici 24 spicca Daniele, il giovane ballerino è stato protagonista di un infortunio che lo costringe a saltare la puntata di oggi del talent di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Niente da fare per l’allievo che paga l’infortunio rimediato negli ultimi tempi e che quindi non si è esibito nel programma, si è esibito invece l’ex vincitore del programma Mattia Zenzola, ospite in trasmissione e che si è esibito con Raffaella, ultima arrivata nel format di Maria De Filippi.

Il ragazzo, che ha 17 anni, è nato ad Anversa, non è particolarmente amante del mondo del gossip e si è deciso a mettersi in gioco ad Amici 24 e non ha fatto mistero della sua battaglia con il bullismo, raccontando la sua storia nel format di Mediaset.

Daniele e la battaglia con il bullismo: “Ho una parte molto sensibile”

Il giovane Daniele Doria nelle scorse puntate ha parlato della sua lotta con il bullismo negli anni passati, quando frequentava prima le scuole elementari e poi le medie. Atteggiamenti offensivi e violenti contro Daniele Doria, che ha confessato di essere finito sotto attacco quando ha iniziato a muovere i primi passi e di seguire la sua passione per la danza: “Mi urlavano contro, mi offendevano, mi rubavano gli oggetti scolastici, fuori scuola mi tiravano gli spintoni“ ha raccontato il ballerino alla professoressa Alessandra Celentano e tutto lo studio di Amici 24.

Per questo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi si è rivelata importante per Daniele per fare i conti con i mostri che ha sempre avuto dentro e con i quali ha fatto i conti in passato. Oggi l’infortunio costringerà Daniele a stare lontano dalla pista di Amici 24, ma i telespettatori hanno sempre apprezzato le qualità del giovane ballerino.