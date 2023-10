Infortunio Danilo/ Juventus: problema muscolare con il Brasile. Salta il Milan? (13 ottobre 2023)

INFORTUNIO DANILO, PER IL GIOCATORE DELLA JUVENTUS PROBLEMA MUSCOLARE

L’infortunio di Danilo crea allarme in casa Juventus in vista della partita contro il Milan, che sarà fissata per la sera di domenica 22 ottobre, alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Il capitano Danilo si è fatto male proprio con il Brasile e di conseguenza potrebbe non esserci fra una decina di giorni a San Siro, a causa di un infortunio muscolare rimediato stanotte da Danilo nella sfida contro il Venezuela.

In Sudamerica sono già in corso le qualificazioni per i Mondiali 2026 e la scorsa serata non è stata fortunata per il Brasile, fermato sul pareggio casalingo per 1-1 dal Venezuela, in genere fanalino di coda del calcio sudamericano. Ai tifosi della Juventus tuttavia interessa soprattutto il fatto che Danilo sia uscito dal campo al 42′ minuto del primo tempo per un problema al muscolo posteriore della coscia sinistra.

INFORTUNIO DANILO, IMMEDIATO RIENTRO A TORINO PER GLI ESAMI

“Conosco il mio corpo, ho subito capito che mi ero fatto male”, ha dichiarato Danilo al termine del match. Nella prossima giornata contro l’Uruguay è quindi scontata la sua assenza, anzi Danilo rientrerà a Torino già nelle prossime ore per effettuare gli esami strumentali del caso, per definire diagnosi e tempi di recupero eventuali dopo questo fastidioso problema muscolare alla coscia sinistra.

Il timore della Juventus è che il problema muscolare possa essere più importante e che quindi l’infortunio di Danilo costringa il difensore bianconero a saltare la grande partita contro il Milan, che sarà naturalmente il big-match della prossima giornata di Serie A fra la capolista e la terza in classifica. Naturalmente bisogna pure scongiurare problemi più seri, che potrebbero invece determinare tempi di recupero ancora più lunghi e più partite da saltare per il giocatore a causa dell’infortunio di Danilo.

