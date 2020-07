Infortunio De Ligt/ Juventus, problema muscolare: allarme per la Champions

Infortunio di Matthijs de Ligt nel giorno in cui festeggia il primo scudetto con la Juventus, il secondo consecutivo dopo quello con l’Ajax. Dopo Danilo e Paulo Dybala, la squadra di Maurizio Sarri ha perso anche il difensore olandese per infortunio. Il centrale ha sentito un dolore dietro la coscia sinistra dopo un intervento in scivolata e quindi ha chiesto il cambio, permettendo a Rugani di entrare al suo posto. Dovrebbe dunque trattarsi di un infortunio muscolare, visto che al 78′ ha sentito “tirare” alla coscia. Terzo infortunio della serata e quindi suona un campanello d’allarme in casa Juventus in vista della partita di Champions League contro il Lione. Anche nel suo caso, la speranza è di ricevere buone notizie dall’infermeria in vista dell’appuntamento europeo. All’inizio i telecronisti di Sky Sport avevano ipotizzato crampi per De Ligt, poi però il difensore ha chiesto il cambio e quindi l’infortunio è apparso più serio.

INFORTUNIO DE LIGT, POI LA FESTA NELLO SPOGLIATOIO…

La smorfia di dolore di Matthijs de Ligt in teoria non promette nulla di nuovo: potrebbe trattarsi di un nuovo problema muscolare per la Juventus. Non ci vuole, perché all’orizzonte c’è un importante sfida, ma nel post partita le immagini di Sky Sport hanno mostrato il difensore festante con i compagni nello spogliatoio. In alcuni frangenti lo si è visto anche saltare, segno che potrebbe anche non trattarsi di un infortunio preoccupante. Lo scopriremo nelle prossime ore, quando lo staff medico della Juventus lo sottoporrà agli esami del caso per capire che problema ha avuto durante il match con la Sampdoria. Ma non è da escludere che in un momento intenso dal punto di vista agonistico, fatto di partite giocate ogni tre giorni, abbia deciso di chiedere subito il cambio per evitare il peggio proprio in vista della partita di Champions League alle porte. Ipotesi e congetture su cui presto per fortuna si potrà fare chiarezza.



