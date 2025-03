Infortunio di Dimarco, l’esito degli esami

Nella giornata di sabato è andato in scena lo scontro scudetto tra Napoli e Inter che si è concluso con un pareggio per 1-1 con le reti di Billing e Federico Dimarco, intorno al 50esimo minuti però l’esterno nerazzurro ha dovuto richiedere il cambio preoccupando numerosi tifosi e anche i membri dello staff. L’infortunio di Dimarco si aggiunge alla lunga lista di giocatori indisponibili della rosa dell’Inter che nella partita di Coppa Italia ha perso Darmian e che già aveva tra gli infortunati Sommer, Carlos Augusto e Zalewski e che aveva appena riabbracciato Thuram e un Calhanoglu al 100% della forma fisica.

Nella giornata di oggi invece con un comunicato della società l’Inter ha condiviso con i tifosi le condizioni di Dimarco confermando che si trattava di un problema muscolare e in particolare un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra che verrà monitorato e valutato nei prossimi giorni. Questa situazione rischia di essere problematica per la squadra di Inzaghi che non ha a disposizione altri esterni, soprattutto per la fascia di sinistra e che dovrà quindi cambiare qualcosa nel modulo o nel modo di giocare, l’ipotesi più probabile è vedere riproposta la difesa a 4 con Dumfries o Pavard come terzini destri e Bastoni adattato a terzino sinistro e con due tra Acerbi, De Vrij, Pavard e Bisseck come centrali.

Infortunio di Dimarco, i tempi di recupero

L’infortunio di Dimarco gli impedirà quindi sicuramente di giocare la gara d’andata degli ottavi di Champions League con il Feyenoord e la sfida di campionato contro il Monza, probabilmente poi verrebbe tenuto a riposo anche nella partita di ritorno di Champions League, soprattutto se il primo scontro dovesse avere un risultato positivo, così da poter essere a disposizione di Inzaghi per l’importante trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Nel frattempo poi l’allenatore e tutto l’ambiente Inter spera che almeno uno tra Carlos Augusto e Zalewski possano recuperare dai loro infortuni così da poter essere schierati al posto di Dimarco e tornare al 3-5-2.

Questa serie di infortuni ha preoccupato e non poco i tifosi nerazzurri sul possibile mantenimento della forma fisica e dell’integrità di tutti i giocatori fino a fine anno fondamentali per poter competere fino alla fine in tutte le competizioni, obiettivo che più volte la società ha dichiarato ma che con l’inserimento di troppe seconde linee è sembrato difficile da poter raggiungere. Dalla sua parte però l’Inter ha un calendario abbastanza favorevole che, non sapendo quale sarà il percorso in Champions League, ha visto i nerazzurri affrontare già quasi tutte le partite più difficili della stagione, il derby, la partita con la Juventus e lo scontro diretto con il Napoli.