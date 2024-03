Infortunio di Eleonora Caressa, come sta? Ritiro dei Caressa da Pechino Express 2024 se…/ La scelta finale

Ritiro per i Caressa a Pechino Express 2024? La decisione di Eleonora Caressa dopo l’infortunio

Eleonora e Fabio Caressa potrebbero decidere per il ritiro da Pechino Express 2024 dopo l’infortunio della giovane nella scorsa puntata. I vincitori della seconda tappa hanno dimostrato di essere agguerriti e determinati nel raggiungere i loro obbiettivi. Tuttavia, la giovane Eleonora Caressa ha subito un infortunio durante l’inizio della gara, correndo per raggiungere la missione e si è provocata uno stiramento a una gamba. Nonostante tutto però ha stretto i denti ed è andata oltre, riuscendo a superare insieme al padre Fabio la Missione tra le prime gare.

La gara per Eleonora e Fabio Caressa a Pechino Express 2024 si è però fatta sempre più complicata, la giovane infatti ha mostrato segnali di cedimento parlando con le nuove arrivate, la coppia delle Ballerine: “Di solito non è tanto apprensivo ma oggi si è preoccupato tanto perché siamo in una situazione di disagio”. Nell’ultima puntata di Pechino Express andata in onda, Eleonora ha continuato la puntata zoppicando in maniera vistosa. “Sono molto provato, sono emotivamente molto provato” ha confessato il giornalista Fabio. I Caressa dunque sono pronti a decidere per il ritiro da Pechino Express 2024?

Nel corso di una recente intervista concessa a Fanpage, Eleonora e Fabio Caressa si sono raccontati, soffermandosi sulla grande avventura a Pechino Express 2024, non priva di complicazioni. “All’interno della competizione, per forza temi un pò le altre coppie. Abbiamo un gruppo WhatsApp con gli altri partecipanti con cui ogni tanto ci scambiamo messaggi, abbiamo anche commentato la prima puntata insieme”. Non soltanto: Eleonora Caressa ha ammesso a Fanpage.it di custodire come ultimo screen quello della foto, condivisa sui social del programma, che li ritrae con una donna vietnamita, necessaria per andare oltre una delle prove più difficili. Perché proprio questo? “Abbiamo i sorrisi più tirati che siano mai esistiti, sono terribili”.

Eleonora Caressa ha poi raccontato, sempre a Fanpage, il suo rapporto con i genitori e non solo: “Sono molto libera, in generale nella mia famiglia c’è una grandissima libertà. E questo è uno dei tratti migliori di entrambi i miei genitori”. Oltre a Eleonora, in famiglia ci sono anche il piccolo Diego e la più grande Matilde, che è una cantante. Stasera nella nuova puntata di Pechino Express, che determinerà chi andrà in Laos, scopriremo se i Caressa decideranno per il ritiro dopo l’infortunio di Eleonora a Pechino Express 2024.











