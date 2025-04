INFORTUNIO DI FEDERICA BRIGNONE: I MEDICI, “INTERVENTO RIUSCITO MA…”

Infortunio di Federica Brignone, come sta la sciatrice azzurra e quali sono i tempi di recupero? Quest’oggi la puntata domenicale di “Verissimo” proporrà l’intervista concessa dalla 34enne sciatrice nata a Milano proprio poco prima del brutto incidente avuto durante l’ultimo slalom gigante e che aveva comportato per lei non solo la frattura scomposta della tibia ma pure la rottura del legamento crociato: e per rincuorare la campionessa italiana e augurarle un pronto ritorno in pista, il talk show condotto da Silvia Toffanin proporrà quella lunga chiacchierata e in cui la diretta interessata ancora non pensava di dover affrontare questa nuova sfida che, al momento, mette in dubbio la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi invernali ‘casalinghe’ di Milano e Cortina 2026, quando mancano appena 10 mesi alla kermesse a cinque cerchi. Cosa sappiamo dunque dell’infortunio di Federica Brignone?

Diretta/ Sorrento Messina (risultato 1-0) streaming video tv: vantaggio di Rossetti! (Serie C 6 aprile 2025)

In attesa di ascoltare l’intervista concessa dalla pluricampionessa iridata di sci e già medaglia olimpica, possiamo ricostruire le drammatiche ore successive all’incidente e capire quali possono essere le conseguenze dell’infortunio di Federica Brignone e come sta oggi. La 34enne, valdostana d’adozione, era caduta durante la seconda manche dello slalom gigante che si teneva per gli Assoluti in Val di Fassa, cadendo probabilmente dopo aver agganciato una porta con un braccio. Trasferita immediatamente da Trento a Milano, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico presso la clinica ‘La Madonnina, a Federica Brignone era stata diagnosticata non solo la frattura scomposta della tibia, come detto sopra, ma pure del perone e dei legamenti mediali del ginocchio della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore. Ma come sta adesso Federica Brignone e quali saranno i tempi di recupero?

Patrizio Oliva: “A 16 anni difendevo mia madre da mio padre ubriaco”/ “Oggi salvo i ragazzi dalla strada"

BRIGNONE, ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO, “ORA LA MIA SFIDA E’…”

L’infortunio di Federica Brignone è indubbiamente uno degli argomenti più à la page sulla stampa sportiva, soprattutto perché tutti hanno bene a mente l’appuntamento con le Olimpiadi invernali 2026, dove la 34enne lombarda cercherà di conquistare quell’oro che ancora le manca. Certamente, rispetto allo spavento dopo la caduta e alle nefaste previsioni iniziali, pare che i tempi di recupero per la star dello sci azzurro non saranno lunghi come si credeva, anche se ci vorrà tanto per rivederla in pista: “L’intervento è andato bene. Si, è confermata la brutta frattura, la riduzione ossea è avvenuta bene ed è stata messa una placca con delle viti. Per quanto riguarda il crociato valuteremo più avanti” aveva detto alla stampa Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica della FISI.

Federica Brignone a Verissimo: "Sono legata alla mia famiglia"/ "Quando succede qualcosa chiamo mio fratello"

Parlando dell’infortunio di Federica Brignone, insomma, nonostante la gravità dell’incidente pare che si possa essere ottimisti in vista delle Olimpiadi anche se la tabella di recupero dovrà essere valutata di settimana in settimana, come fatto capire dai medici. Peraltro questo duro colpo è arrivato proprio nel momento migliore della carriera per la 34enne che, tuttavia, non ha perso la voglia di sorridere e di scherzarci su: di solito questi infortuni comportano più di sei mesi di stop e a Milano-Cortina ne mancano dieci. “Dovrò invece affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre” aveva detto all’ANSA la Brignone prima di parlare anche su Instagram ai suoi follower: “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio. Questa volta l’ho fatta grossa (in negativo)” aveva scherzato, prima di ringraziare chi l’aveva soccorsa, l’équipe medica e coloro che le stanno facendo sentire il loro affetto in queste ore difficili. “Ma per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere!”.